Путин: Заљубљен сам

Извор:

Танјуг

19.12.2025

16:01

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је данас да је заљубљен и да вјерује у љубав на први поглед, одговарајући на питања грађана током програма "Година у осврту са Владимиром Путином, у оквиру "Директне линије".

Како преноси ТВ канал Росија 1, на питање новинарке да ли је заљубљен, Путин је једноставно одговорио да јесте.

Водитељи програма су га такође питали да ли вјерује у љубав на први поглед, на шта је руски предсједник одговорио потврдно.

Раније данас, новинар руског Канала 4, Кирил Бажанов, запросио је своју дјевојку у програму "Директна линија" током којег је предсједник Русије одговарао на питања гледалаца.

Новинар из Јекатеринбурга том приликом је позвао руског предсједника на вјенчање, пренијела је агенција РИА Новости.

Бажанов је дошао у свечаном одијелу и са натписом "Желим да се оженим!".

"Ви сте обучени као да сте спремни за вјенчање", примијетио је Путин, обраћајући се новинару, који је рекао да натпис није шала.

"Ја знам да моја дјевојка управо сада гледа пренос. Олечка, удај се за мене", изговорио је Бажанов.

Он је потом додао да би обоје веома вољели да Путин дође на њихово вјенчање, пренијела је руска агенција.

Владимир Путин

