Савез Срба Словеније подржава иницијативу за укидање санкција Додику

19.12.2025
15:43
Коментари:0
Предсједник Савеза Срба Словеније Зоран Ристовић рекао је да подржава иницијативу да власти Словеније, по угледу на Сједињене Државе, укину санкције лидеру СНСД-а Милораду Додику, које су му уведене у септембру као предсједнику Републике Српске.
"Мислим да ће санкције бити укинуте промјеном власти, пошто следе избори у Словенији. Тако да не вјерујем да ће то опстати. Треба сачекати изборе у Словенији на свим нивоима", оцијенио је Ристовић.
Он је навео да је лидер Словеначке националне странке Змаго Јелинчич у праву што је упутио иницијативу Влади Словеније да укине санкције Додику, истичући да је њихово увођење потпуно контрадикторно за Србе у Словенији.
Подсјетивши да су у Савезу Срба Словеније 80 одсто Срби поријеклом из Републике Српске, Ристовић је рекао да за сваког ко је из Србије или Српске таква врста санкција није прихватљива и нормално је да се не слажу са тиме.
Он је додао да подржава Републику Српску и Додика и да не зна ни што су уведене санкције.
Свијет
"То је основно питање. Да ли је то неко урадио да покаже мишиће над народом који је преживео голготу? Могуће да је и то у питању. И та реторика против Израела, зар мислите да то подржавају Словенци? Ја мислим да не" рекао је Ристовић.
Он је навео да је Јелинчич реални националиста, да је коректан и да поштује оно што ради.
У иницијативи Јелинчича тражи се да Влада Словеније поново процијени и свеобухватно испита санкције и рестриктивне мјере које је Словенија увела Републици Српској и Додику, јер је у међународном окружењу дошло до значајних промјена у приступу ситуацији у БиХ, посебно дешавањима у Српској.
