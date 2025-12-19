Logo
Савез Срба Словеније подржава иницијативу за укидање санкција Додику

19.12.2025

15:43

Савез Срба Словеније подржава иницијативу за укидање санкција Додику

Предсједник Савеза Срба Словеније Зоран Ристовић рекао је да подржава иницијативу да власти Словеније, по угледу на Сједињене Државе, укину санкције лидеру СНСД-а Милораду Додику, које су му уведене у септембру као предсједнику Републике Српске.

"Мислим да ће санкције бити укинуте промјеном власти, пошто следе избори у Словенији. Тако да не вјерујем да ће то опстати. Треба сачекати изборе у Словенији на свим нивоима", оцијенио је Ристовић.

Он је навео да је лидер Словеначке националне странке Змаго Јелинчич у праву што је упутио иницијативу Влади Словеније да укине санкције Додику, истичући да је њихово увођење потпуно контрадикторно за Србе у Словенији.

Подсјетивши да су у Савезу Срба Словеније 80 одсто Срби поријеклом из Републике Српске, Ристовић је рекао да за сваког ко је из Србије или Српске таква врста санкција није прихватљива и нормално је да се не слажу са тиме.

Он је додао да подржава Републику Српску и Додика и да не зна ни што су уведене санкције.

Свијет

Скандалозни снимци обишли свијет: Радници туку краве палицама, боду и уринирају по њима

"То је основно питање. Да ли је то неко урадио да покаже мишиће над народом који је преживео голготу? Могуће да је и то у питању. И та реторика против Израела, зар мислите да то подржавају Словенци? Ја мислим да не" рекао је Ристовић.

Он је навео да је Јелинчич реални националиста, да је коректан и да поштује оно што ради.

У иницијативи Јелинчича тражи се да Влада Словеније поново процијени и свеобухватно испита санкције и рестриктивне мјере које је Словенија увела Републици Српској и Додику, јер је у међународном окружењу дошло до значајних промјена у приступу ситуацији у БиХ, посебно дешавањима у Српској.

Словенија

Милорад Додик

Sankcije

