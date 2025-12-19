Logo
Пријетећи мејлови стигли у словеначке школе, неке евакуисане

19.12.2025

12:04

Пријетећи мејлови стигли у словеначке школе, неке евакуисане
Фото: Printscreen/Youtube/Emergency Videos

Након Републике Српске, неколико основних и средњих школа широм Словеније примило је мејлове са безбједносним пријетњама, а поједине су превентивно евакуисане, саопштила је полиција.

До сада прикупљени подаци указују да је ријеч о генеричким пријетњама, без конкретне оперативне опасности. Полиција је оцијенила да ситуација носи мали ризик и да нема потребе за додатном узбуном.

Током јучерашњег дана у бројним школама у БиХ стигле су пријетеће поруке због чега су школе евакуисане, а полиција је вршила противдиверзионе прегледе.

Словенија

prijeteće poruke

škole

