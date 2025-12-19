Смрт Милоша (25) још увијек неразјашњена: Тијело пронађено на обали ријеке, са завезаним рукама

19.12.2025
09:50
Коментари:0
Смрт младог поштара из Даниловграда, Милоша Стаматовића (25), чије је тијело 20. децембра 2022. године пронађено у кориту ријеке Мораче, и дан данас отвара бројна питања која су остала без одговора.
Иако је Више државно тужилаштво у Подгорици саопштило да не постоји основана сумња да је било ко извршило кривично дјело за које се гоњење предузима по службеној дужности, до данас није утврђено шта се догодило са дијелом новца који је кобног дана поштар Милош носио са собом, такође, ни зашто су му биле везане руке.
Тијело Милоша Стаматовића пронађено је 20. децембра 2022.године у кориту ријеке Мораче у насељу Ботун. За њим се трагало три дана, односно након што су његов нестанак пријавиле колеге из Поште Црне Горе 17. децембра након што се није вратио да раздужи смјену.
Кобног дана, он је на терен кренуо са 15.000 евра, колико је и требало да подијели пензионерских накнада. У потрагу за њим су се, сем полиције, укључили и Милошеви блиски људи, а онда је откривена страшна истина. Најприје је, убрзо након нестанка, пронађено возило са којим је младић превозио новац.
У возилу је уочено између 2.000 и 3.000 евра, док остатак новца није пронађен. Недуго након тога, пронађено је и тијело Милоша. Њега је пронашао мјештанин на обали, који је одмах позвао полицију.
Оно што је било мистериозно у цијелом случају јесте то да су руке на тијелу младића биле везане са предње стране. Управо због овога се сумњало да је Милош жртва кривичног дјела.
Ипак, Више државно тужилаштво у Подгорици је, три мјесеца након Милошевог проналаска, саопштило да је обдукциони налаз Милоша Стаматовића показао да је утопљење узрок смрти младића. Више државно тужилаштво у Подгорици, у предмету формираном поводом смрти М.С., лица које је било запослено у Пошти Црне Горе, чије беживотно тијело је пронађено дана 20.12.2022. године, предузело је све неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања предметног догађаја, и то прибављени су материјални докази у виду снимака и анализе видео-надзора, обављено је ДНК, трасолошко, графолошко, медицинско и токсиколошко вјештачење, као и вјештачење по вјештаку за дигиталну форензику, а такође у својству свједока и грађана саслушано је и више лица.
Након свестране анализе свих прикупљених доказа и података тужилаштво је оцијенило да поводом смрти наведеног лица не постоји основана сумња да је било које лице извршило било које кривично дјело за које се гоњење предузима по службеној дужности“, наводило се у саопштењу објављеном на сајту Вишег тужилаштва, пренијеле су “Вијести”.
Ипак, поједина питања су до данас остала без одговора.
Тако није утврђено гдје је остатак новца који је Милош кобног дана носио са собом. Фалило је чак 13.000 евра. Сва ова питање муче његове блиске пријатеље већ двије године.
Емотивном поруком огласила и особа блиска преминулом Милошу.
''600 дана је од кад те нема… Може да прође још 600.000.000, ја им никада вјеровати нећу у суд који су донијели! Ја им никада нећу дати за право да само на тебе свале кривицу. Писаћу и даље као што сам и до сад, и подсјећати често оне који заиста треба да одговарају, да си живљи него икад!
Надам се искрено да ће правда кад тад изаћи на видјело, јер више вјерујем теби чија уста не могу да причају, него њима који не заклапају! Почивај у миру уз своју мајку, ту си најсигурнији!'', пише у објави Милошеве блиске особе.
Свијет
16 ч0
Остали спортови
18 ч0
Свијет
19 ч0
Свијет
23 ч0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Тренутно на програму