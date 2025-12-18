"Доктор смрт, тровач, убица": Осуђен анестезиолог због убиства 12 пацијената

Извор:
18.12.2025
Бивши анестезиолог Фредерик Пехиер осуђен је на доживотни затвор због намјерног тровања 30 пацијената, од којих је 12 преминуло.
Бивши француски анестезиолог Фредерик Пехиер осуђен је на доживотни затвор због намјерног тровања 30 пацијената, од којих је 12 преминуло. Суд у граду Бесанкон на истоку Француске прогласио га је кривим за контаминацију инфузијских врећица супстанцама које су узроковале срчани застој или крварење, пише Би-би-си.
Пехиер се нашао под истрагом прије осам година, а сумњичило га се за тровање пацијената у двије клинике у Бесанкон у периоду између 2008. и 2017. године.
"Ви сте Доктор Смрт, тровач, убица. Срамотите све љекаре", поручили су тужиоци прошле седмице током суђења. "Ову сте клинику претворили у гробље."
Бесанкон, који је све вријеме негирао било какву кривицу, сада има 10 дана за подношење жалбе на пресуду.
