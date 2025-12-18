Logo
Large banner

"Доктор смрт, тровач, убица": Осуђен анестезиолог због убиства 12 пацијената

Извор:

Индекс

18.12.2025

11:38

Коментари:

0
Анестезиолог Фредерик Пехиер даје изјаву поводом оптужби за убиство 12 пацијената
Фото: Printscreen/Youtube/Canal Crime

Бивши анестезиолог Фредерик Пехиер осуђен је на доживотни затвор због намјерног тровања 30 пацијената, од којих је 12 преминуло.

Бивши француски анестезиолог Фредерик Пехиер осуђен је на доживотни затвор због намјерног тровања 30 пацијената, од којих је 12 преминуло. Суд у граду Бесанкон на истоку Француске прогласио га је кривим за контаминацију инфузијских врећица супстанцама које су узроковале срчани застој или крварење, пише Би-би-си.

"Ви сте доктор смрт"

Пехиер се нашао под истрагом прије осам година, а сумњичило га се за тровање пацијената у двије клинике у Бесанкон у периоду између 2008. и 2017. године.

"Ви сте Доктор Смрт, тровач, убица. Срамотите све љекаре", поручили су тужиоци прошле седмице током суђења. "Ову сте клинику претворили у гробље."

Бесанкон, који је све вријеме негирао било какву кривицу, сада има 10 дана за подношење жалбе на пресуду.

Подијели:

Тагови:

Фредерик Пехиер

Anesteziolog

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривена легионела у вртићу, објекат хитно затворен

Регион

Откривена легионела у вртићу, објекат хитно затворен

2 ч

0
Зељковић: Нацрт ребаланса буџета у Бањалуци у најмању руку незаконит

Бања Лука

Зељковић: Нацрт ребаланса буџета у Бањалуци у најмању руку незаконит

2 ч

0
За подстицаје пољопривредницима 50.000 КМ

Република Српска

За подстицаје пољопривредницима 50.000 КМ

2 ч

0
Ултразвук би могао да врати памћење обољелима од Алцхајмера

Здравље

Ултразвук би могао да врати памћење обољелима од Алцхајмера

2 ч

0

Више из рубрике

Katolički sveštenik

Свијет

Свештеник који је исповиједио најгорег серијског убицу: "Видио сам борбу између добра и зла"

2 ч

0
Брижит Макрон туже 343 жене, историјски симболичан број

Свијет

Брижит Макрон туже 343 жене, историјски симболичан број

3 ч

0
Анестезиолог који је убио 12 пацијената осуђен на доживотну робију

Свијет

Анестезиолог који је убио 12 пацијената осуђен на доживотну робију

3 ч

0
Украјини пријети банкрот

Свијет

Украјини пријети банкрот

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

53

Питање како ће Запад "оркестрирати" изборе у Украјини

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner