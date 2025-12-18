За подстицаје пољопривредницима 50.000 КМ

Извор:
СРНА
18.12.2025
11:27
Коментари:0
Општина Костајница је у овогодишњем буџету за подстицаје пољопривредницима издвојила 50.000 КМ, а рјешења је данас добило 40 пољопривредних произвођача.
Начелник општине Никола Јањетовић рекао је Срни да општинска управа препознаје значај пољопривреде и да се управо из тог разлога од 2022. године у буџету планирају издвајања за пољопривреднике да би их подржали и подстакли унапређење и повећање капацитета производње.
Начелник Одјељења за пољопривреду и инспекцијске послове Милан Малинић навео је да су рјешења, укупне вриједности 50.000 КМ, уручена пољопривредницима који се баве сточарством, ратарством, повртарством, воћарством и пчеларством.
"За идућу годину нацртом буџета, који би требало да буде усвојен идуће седмице, планирамо 70.000 КМ", рекао је Малинић.
Љубан Рељић, који се бави ратарством и овчарством, каже да му ови подстицаји много значе, јер олакшавају улагање у развој пољопривредне производње.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
5 ч11
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму