За подстицаје пољопривредницима 50.000 КМ

Извор:

СРНА

18.12.2025

11:27

Коментари:

0
Фото: АТВ

Општина Костајница је у овогодишњем буџету за подстицаје пољопривредницима издвојила 50.000 КМ, а рјешења је данас добило 40 пољопривредних произвођача.

Начелник општине Никола Јањетовић рекао је Срни да општинска управа препознаје значај пољопривреде и да се управо из тог разлога од 2022. године у буџету планирају издвајања за пољопривреднике да би их подржали и подстакли унапређење и повећање капацитета производње.

Начелник Од‌јељења за пољопривреду и инспекцијске послове Милан Малинић навео је да су рјешења, укупне вриједности 50.000 КМ, уручена пољопривредницима који се баве сточарством, ратарством, повртарством, воћарством и пчеларством.

"За идућу годину нацртом буџета, који би требало да буде усвојен идуће седмице, планирамо 70.000 КМ", рекао је Малинић.

Љубан Рељић, који се бави ратарством и овчарством, каже да му ови подстицаји много значе, јер олакшавају улагање у развој пољопривредне производње.

