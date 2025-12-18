Logo
Ултразвук би могао да врати памћење обољелима од Алцхајмера

Политика

18.12.2025

11:25

Ултразвук би могао да врати памћење обољелима од Алцхајмера

Научници истражују фокусиране ултразвучне таласе као неинвазивни начин циљања амилоида и других токсичних наслага у мозгу повезаних са Алцхајмеровом болешћу.

Техником емитовања прецизних звучних импулса, може привремено да се отвори крвно-мождана баријера и стимулишу природни процеси чишћења мозга, што омогућава имуним ћелијама и терапијским средствима да ефикасније продру до проблематичних подручја.

Монах Илија

Друштво

Рођен је са мишићном дистрофијом, дуго носио тежак крст болести, а онда ријешио да се замонаши!

Ране клиничке студије и истраживања на животињама показала су обећавајуће знаке – смањен ниво плака и мјерљива побољшања у одређеним тестовима памћења код неких учесника, преноси World News.

Иако су резултати охрабрујући, већина досадашњих испитивања укључује мале групе и пажљиво праћење; веће, дуже студије су и даље потребне да би се потврдила ефикасност, направили оптимални протоколи и остварила дугорочна безбједност.

Иако за породице и пацијенте ово представља наду, важно је истаћи да је приступ још увијек експерименталан и да се не примјењује рутински, пише Политика.

