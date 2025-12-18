Ултразвук би могао да врати памћење обољелима од Алцхајмера

Извор:
18.12.2025
Научници истражују фокусиране ултразвучне таласе као неинвазивни начин циљања амилоида и других токсичних наслага у мозгу повезаних са Алцхајмеровом болешћу.
Техником емитовања прецизних звучних импулса, може привремено да се отвори крвно-мождана баријера и стимулишу природни процеси чишћења мозга, што омогућава имуним ћелијама и терапијским средствима да ефикасније продру до проблематичних подручја.
Ране клиничке студије и истраживања на животињама показала су обећавајуће знаке – смањен ниво плака и мјерљива побољшања у одређеним тестовима памћења код неких учесника, преноси World News.
Иако су резултати охрабрујући, већина досадашњих испитивања укључује мале групе и пажљиво праћење; веће, дуже студије су и даље потребне да би се потврдила ефикасност, направили оптимални протоколи и остварила дугорочна безбједност.
Иако за породице и пацијенте ово представља наду, важно је истаћи да је приступ још увијек експерименталан и да се не примјењује рутински, пише Политика.
