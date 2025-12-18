Кина повећава порез на кондоме и контрацепцијске пилуле како би повећала наталитет

18.12.2025
12:35
Коментари:0
Кина се спрема да по први пут у посљедње три деценије уведе порез на додату вриједност (ПДВ) на кондоме и друга контрацептивна средства, док земља настоји повећати наталитет и модернизовати своје пореске прописе.
Од 1. јануара, кондоми и контрацептиви биће подложни стопи ПДВ-а од 13 посто, порезу од којег су ова добра била изузета откако је Кина 1993. године увела ПДВ на националном нивоу.
Ова мјера била је скривена у закону о ПДВ-у усвојеном 2024. године, у настојању да се модернизира кинески порески систем. ПДВ чини готово 40 посто укупних пореских прихода Кине.
Након што је више од 30 година примјењивала строгу политику једног дјетета, Кина је током протекле деценије увела низ потицаја како би подстакла људе да имају више дјеце, у покушају да заустави пад наталитета.
Осим што је повећала дозвољени број дјеце по пару на три, провинције су експериментирале с понудом попуста на ИВФ третмане и новчаних субвенција за додатну дјецу. Неке локалне власти нуде младенцима додатне дане плаћеног одсуства како би се људе потакнуло на склапање брака.
Свијет
Власти овог града нуде ваучере паровима који ступе у брак од октобра до децембра
Међутим, чињеница да ће кондоми и контрацептиви вјероватно поскупјети дочекана је с подсмијехом на друштвеним мрежама.
"Шта није у реду с модерним друштвом? Заиста иду у крајности само да би нас натјерали да имамо дјецу", написао је један корисник на Weiby.
Нови закон о ПДВ-у такође укључује пореске олакшице за бригу о дјеци и услуге посредовања у браку.
Ове године влада је такође издвојила 12,7 милијарди долара за свој први национални програм субвенција за бригу о дјеци, нудећи 511 долара годишње за свако дијете млађе од три године. У суботу је најавила и планове за проширење националног програма здравственог осигурања како би обухватио све трошкове повезане с породом.
Ипак, потицаји су имали мали ефекат. У 2024. години стопа наталитета износила је 6,77 на 1.000 становника, што је благи пораст у односу на 2023., али и даље знатно испод историјских нивоа. Растућа стопа смртности узрокована старењем становништва значи да се кинеска популација смањује већ најмање три године.
Сада постоје забринутости да би власти могле почети користити казнене мјере како би оствариле национални политички циљ повећања броја новорођенчади.
Свијет
Маск објавио карту Европе по наталитету: Ево гдје се налази БиХ
Жене у неким подручјима пријавиле су да примају телефонске позиве од локалних службеника власти који их испитују о менструалним циклусима и плановима рађања.
У децембру су кинески медији извијестили да се од жена у једном округу у југозападној кинеској провинцији Yynnan захтијева да локалним властима пријаве датум посљедње менструације. Локални здравствени биро навео је да је прикупљање података неопходно ради идентификације трудница и будућих мајки.
Повећање пореза на кондоме у великој мјери је симболичан потез. Типично паковање кондома кошта од 5,70 до 8,50 долара. Контрацепцијске пилуле, које се могу купити без рецепта, коштају од 7,10 до 18,50 долара за мјесечно паковање, преноси Кликс.
Градови и општине
10 мј0
Регион
1 год0
Свијет
2 год0
Свијет
3 мј0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму