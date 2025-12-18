Зеленски: Не дамо Донбас

Извор:
Индекс
18.12.2025
11:53
Коментари:0
Нови преговори између Кијева и Сједињених Држава којима се настоји окончати рат у Украјини одржаће се сутра и прекосутра у САД-у, најавио је данас украјински предсједник Володимир Зеленски.
"У петак и суботу, наш тим биће у САД-у, већ је на путу за САД, а Американци их тамо чекају. Не знам ко би још могао бити присутан, можда ће тамо бити и Европљани", рекао је новинарима. Није појаснио који ће бити састав украјинске делегације.
До тих ће нових америчко-украјинских преговора доћи прије најављеног сусрета руских и америчких изасланика који је, по дужноснику Бијеле куће, предвиђен за викенд на Флориди. Бијела кућа није објавила никакве појединости о саставу руске и америчке делегације.
Долазе Виткоф и Кушнер
По порталу Политико, САД ће представљати изасланик за Украјину Стеве Виткоф и зет предсједника Трампа Џаред Кушнер, док ће Москва послати изасланика Кремља за економска питања Кирила Дмитриева.
„Сви знамо став Русије: жели заузети цијели Донбас, а тренутно жели да напустимо Донбас - то је њезин став“, рекао је данас Зеленски.
Украјинско индустријско средиште Донбаса обухвата Луганску регију, готово у потпуности под контролом Москве, и Доњецку регију, од које готово 20 одсто контрлише украјинска војска.
„Наш став је такође јасан: нисмо спремни подузети мјере у складу с тим. Сједињене Државе траже компромис“, додао је украјински званичник. Руски предсједник Владимир Путин је јуче рекао да ће циљеви офанзиве у Украјини "без сваке сумње бити постигнути".
Детаљи америчког плана, након његове ревизије у Берлину с Украјинцима, нису познати, али Кијев је назначио да он укључује територијалне уступке.
Кијев и Европљани су изворни амерички документ доживљавали као углавном повољан за Кремљ.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму