Снијег пао са зграде и убио дјевојку: Пролазници покушали да јој помогну, па једва извукли живу главу

Ајше Идер (21) је погинула у уторак кад се на њу у турском граду Битлису сурвала гомила снијега са осмоспратнице.
Трагедија се догодила док је дјевојка ишла улицом у округу Татван. На снимку, који је екстремно узнемирујући, види се како на Ајше у два наврата пада огромна количина снијега са зграде.
Пролазници су одмах дотрчали да јој помогну, међутим, могли су и сами да настрадају пошто се у том тренутку и трећи пут сурвала велика количина снијега на тротоар и омашила их за длаку.
Дјевојка је одмах превезена у државну болницу гдје је упркос свим напорима љекара подлегла повредама.
Tedbirsizlik acı getirir...— Filiz🦅 (@bedrana46) January 7, 2026
Bugün Tatvan'da yaşanan o acı olay 🥺#ortalıkkarıştı yıldız Meteorolojik Uyarı MertYazıcıoğlu CHP'den Ak parti'ye Mert Hakan Eren Elmalı Singo Suriye Ordusu pic.twitter.com/hfoJVBwDbc
