Снијег пао са зграде и убио дјевојку: Пролазници покушали да јој помогну, па једва извукли живу главу

Извор:

Телеграф

09.01.2026

07:06

Коментари:

0
Снијег затрпао жену на улици
Фото: X/Screenshot/Filiz

Ајше Идер (21) је погинула у уторак кад се на њу у турском граду Битлису сурвала гомила снијега са осмоспратнице.

Трагедија се догодила док је дјевојка ишла улицом у округу Татван. На снимку, који је екстремно узнемирујући, види се како на Ајше у два наврата пада огромна количина снијега са зграде.

zemljotres potres

Србија

Земљотрес у Србији током ноћи

Пролазници су одмах дотрчали да јој помогну, међутим, могли су и сами да настрадају пошто се у том тренутку и трећи пут сурвала велика количина снијега на тротоар и омашила их за длаку.

Дјевојка је одмах превезена у државну болницу гдје је упркос свим напорима љекара подлегла повредама.

Снијег

poginula djevojka

Коментари (0)
