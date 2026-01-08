Logo
Трамп: Може ме зауставити само мој разум

08.01.2026

Једини ограничавајући фактор када су у питању моја овлашћења као врховног команданта су моји лични морално-етички принципи, рекао је предсједник САД Доналд Трамп.

"Да, постоји нешто. Мој сопствени морал. Мој разум. То је једино што може да ме заустави", цитира "Њујорк тајмс" ријечи америчког предсједника.

Није ми потребно међународно право, не желим да наудим људима, додао је амерички предсједник.

"Русију у НАТО брине само Америка"

Трамп је, такође, рекао да када је ријеч о НАТО, Русију не брину друге земље, изузев САД.

"Ако погледамо НАТО, Русију уопште није узнемирена због неке друге земље, изузев нас - рекао је он.

Коментаришући ситуацију са споразумом СТАРТ, он је рекао да "споразум истиче, па истиче", али да се нада да ће бити постигнут повољнији споразум.

Венс-САД- 25092025

Свијет

Венс упозорио Европу: Схватите озбиљно

Према његовим ријечима, приликом постизања било каквог новог споразума о нуклеарном оружју поред Русије и САД неопходно је укључити и "пар других играча".

Гренланд или НАТО

У интервјуу за амерички лист Трамп није директно одговорио да ли му је важније да добије Гренланд или да сачува НАТО. Како је додао, можда ће морати да начини избор.

Трамп је, међутим, приметио да је трансатлантски савез бескористан без САД у својој основи.

О Куби

Трамп је рекао и да Куба виси о концу.

"Мислим да Куба виси о концу. Имају велике проблеме", рекао је он.

"Не мислим да је преостало много опција за притисак, осим отићи тамо и дићи све у ваздух", рекао је он на питање радијског новинара Хјуа Хјуита о томе да ли ће Америка појачати притисак на Кубу.

