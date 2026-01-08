Logo
Венс упозорио Европу: Схватите озбиљно

08.01.2026

20:57

Фото: Tanjug / AP
Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс позвао је европске земље да озбиљније схвате безбједност Гренланда и упозорио да ће Вашингтон морати да предузме мјере ако то не учине.

"Оно што тражимо од наших европских пријатеља јесте да озбиљније схвате безбједност те копнене масе, јер, ако то не учине, САД ће морати нешто да предузму", рекао је Венс на конференцији за новинаре у Бијелој кући.

Он је додао да ће се државни секретар Марко Рубио ове седмице састати са лидерима Данске и Гренланда.

