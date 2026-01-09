Logo
Large banner

Земљотрес у Србији током ноћи

Извор:

Телеграф

09.01.2026

06:56

Коментари:

0
Земљотрес у Србији током ноћи
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 2.2 степена Рихтера погодио је подручје Трстеника, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Према тренутно доступним информацијама, потрес се догодио око пола 11 синоћ.

Епицентар потреса биљежи се на дубини од 12 километара.

Живјеће огњиште

Република Српска

"Живјеће огњиште": Данас свечани дефиле поводом Дана Републике

На основу координата, најближа насељена мјеста су Рајинац, Горњи и Доњи Дубич.

С обзиром на наведени интензитет земљотреса сумња се да је причињена било каква материјална штета.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Trstenik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Млади обућар из Лакташа остварио сан: Покренуо двије линије патика

Градови и општине

Млади обућар из Лакташа остварио сан: Покренуо двије линије патика

13 ч

0
Мушкарац поријеклом из БиХ оптужен да је наручио убиство бивше супруге

Свијет

Мушкарац поријеклом из БиХ оптужен да је наручио убиство бивше супруге

13 ч

0
Род Благојевић није заборавио своје огњиште: Запјевао "Тамо далеко"

Република Српска

Род Благојевић није заборавио своје огњиште: Запјевао "Тамо далеко"

13 ч

4
Вода чаша

Здравље

Вода са овим зачином прави чудо за организам

13 ч

0

Више из рубрике

Преврнуо се камион пун пива: Терет расут по путу

Србија

Преврнуо се камион пун пива: Терет расут по путу

18 ч

0
Убијен тинејџер

Србија

Ово је осумњичени за убиство на Божић: Младићу (18) из чиста мира пререзао врат

20 ч

0
Излио се Ибар у Косовској Митровици

Србија

Излио се Ибар, грађани се евакуишу

20 ч

0
Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

Србија

Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

16

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner