Земљотрес у Србији током ноћи

09.01.2026
Земљотрес јачине 2.2 степена Рихтера погодио је подручје Трстеника, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према тренутно доступним информацијама, потрес се догодио око пола 11 синоћ.
Епицентар потреса биљежи се на дубини од 12 километара.
На основу координата, најближа насељена мјеста су Рајинац, Горњи и Доњи Дубич.
С обзиром на наведени интензитет земљотреса сумња се да је причињена било каква материјална штета.
