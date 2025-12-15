Logo
Large banner

Украјина се спрема за изборе, Зеленски затражио нацрт закона

Извор:

СРНА

15.12.2025

12:28

Коментари:

0
Украјина се спрема за изборе, Зеленски затражио нацрт закона
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Предсједник Украјине Владимир Зеленски затражио је од Врховне раде да састави нацрт закона који ће омогућити одржавање предсједничких избора док је на снази ратно стање, јавила је новинска агенција "РБЦ Украјина".

Захтјев је услиједио након што је замјеник предсједавајућег Врховној ради Олександр Корнијенко у четвртак, 11. децембра, изјавио да је парламент спреман да припреми документе неопходне за одржавање предсједничких избора у току рата.

Према писању агенције "РБЦ Украјина", документ би требало да предвиђа одржавање избора у року од 60 дана, као што је то иначе случај са законима о пријевременим изборима.

Зеленски је у уторак, 9. децембра, изразио спремност да подстакне промјену закона ради одржавања пријевремених предсједничких избора.

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

Украјина

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ништа од договора – Кијев одбио

Свијет

Ништа од договора – Кијев одбио

4 ч

0
Почео кључан састанак за прекид ватре: Зеленски са америчким изасланицима

Свијет

Почео кључан састанак за прекид ватре: Зеленски са америчким изасланицима

17 ч

0
Зеленски: Одустаћемо од чланства у НАТО ако добијемо снажне безбједносне гаранције

Свијет

Зеленски: Одустаћемо од чланства у НАТО ако добијемо снажне безбједносне гаранције

20 ч

0
Украјина се одрекла амбиције за чланство у НАТО-у

Свијет

Украјина се одрекла амбиције за чланство у НАТО-у

22 ч

0

Више из рубрике

Објављен списак настрадалих: Најмлађа жртва дјевојчица Матилда (10)

Свијет

Објављен списак настрадалих: Најмлађа жртва дјевојчица Матилда (10)

1 ч

0
Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју

Свијет

Амерички милијардер уплатио 99.999 долара јунаку с плаже Бонди

1 ч

0
Орбан: Европа је на прагу велике прилике да се ријеши рат који траје већ четири године

Свијет

Орбан: Европа је на прагу велике прилике да се ријеши рат који траје већ четири године

1 ч

0
Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

Свијет

Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

12

43

Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

12

40

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

12

31

Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

12

29

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner