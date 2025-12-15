Украјина се спрема за изборе, Зеленски затражио нацрт закона

Извор:
СРНА
15.12.2025
12:28
Коментари:0
Предсједник Украјине Владимир Зеленски затражио је од Врховне раде да састави нацрт закона који ће омогућити одржавање предсједничких избора док је на снази ратно стање, јавила је новинска агенција "РБЦ Украјина".
Захтјев је услиједио након што је замјеник предсједавајућег Врховној ради Олександр Корнијенко у четвртак, 11. децембра, изјавио да је парламент спреман да припреми документе неопходне за одржавање предсједничких избора у току рата.
Према писању агенције "РБЦ Украјина", документ би требало да предвиђа одржавање избора у року од 60 дана, као што је то иначе случај са законима о пријевременим изборима.
Зеленски је у уторак, 9. децембра, изразио спремност да подстакне промјену закона ради одржавања пријевремених предсједничких избора.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
43
12
40
12
31
12
29
Тренутно на програму