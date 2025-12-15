Објављен списак настрадалих: Најмлађа жртва дјевојчица Матилда (10)

Извор:
15.12.2025
У терористичком нападу који се јуче догодио на плажи Бонди потврђена је смрт најмање 15 цивила, од којих су многи присуствовали прослави првог дана јеврејског празника Хануке.
Власти су потврдиле да су међу жртвама два рабина, мушкарац који је преживио Холокауст и десетогодишња дјевојчица, пише ББЦ, а преноси Индекс.
Власти су потврдиле смрт десетогодишње дјевојчице, коју је породица идентификовала као Матилду.
Породица је потврдила да је у нападу убијена десетогодишња Матилда.
Ирина Гудхју, која је покренула акцију прикупљања помоћи за Матилдину мајку и навела да јој је била бивша учитељица, написала је:
''Познавала сам је као бистру, радосну и живахну дјевојчицу која је уносила свјетлост свима око себе'', навела је.
Њена школа, руска школа Хармонy из Сиднеја, такође је потврдила да је Матилда била њихова ученица.
''Дубоко смо ожалошћени што дијелимо вијест да је бивша ученица наше школе преминула у болници од посљедица рана задобивених ватреним оружјем'', објавили су на фејсбуку.
''Наше мисли и искрено саучешће упућене су њеној породици, пријатељима и свима погођенима овом трагедијом. Сјећање на њу живјеће у нашим срцима и одајемо почаст њеном животу и времену које је провела као дио наше школске породице'', навели су.
У међувремену, Матилдина тетка изјавила је за АБЦ Неwс да се њена сестра, која је била с њом у тренутку пуцњаве, изузетно тешко носи с губитком.
''Биле су као близанке, никада се нису раздвајале'', рекла је.
Рабин Ели Шлангер (41), познат као – рабин из Бондија – био је један од главних организатора догађаја и водитељ локалне мисије Цхабад, међународне хасидске јеврејске организације.
Смрт овог британског оца петеро дјеце потврдио је његов рођак, рабин Залман Луис.
''Мој драги рођак, рабин Ели Шлангер, убијен је у данашњем терористичком нападу у Сиднеју'', написао је јуче Залман на Инстаграму.
''Иза себе је оставио супругу, малу дјецу, као и ујака, тетку, браћу и сестре. Био је заиста невјероватан човјек'', навео је.
Организација Цхабад навела је да је Шлангерово најмлађе дијете имало свега два мјесеца.
''Био је једно од најпобожнијих, најхуманијих и најдобродушнијих људских бића које сам икада упознао'', изјавио је Алекс Рајвчин из Извршног савјета аустралијских Јевреја.
Смрт француског држављанина Дана Елкајама потврдио је министар спољњих послова Француске Жан-Ноел Баро.
''С неизмјерном тугом смо сазнали да је наш сународник Дан Елкајам међу жртвама терористичког напада који је погодио јеврејске породице окупљене на плажи Бонди у Сиднеју'', написао је, додавши да Француска тугује с његовом породицом, јеврејском заједницом и аустралијским народом.
Према његовом ЛинкедИн профилу, Елкајам је радио као ИТ аналитичар за НБЦУниверсал и у Аустралију се преселио прошле године.
Био је и страствени фудбалер те важан члан прволигашке екипе, како је навео клуб Роцкдале Илинден из западног Сиднеја.
''Био је изузетно талентован и омиљен међу саиграчима. Недостајаће нам'', поручили су из клуба.
Александар Клајтман, који је у Аустралију доселио из Украјине, био је преживјели Холокауста. Његова супруга Лариса Клајтман изјавила је новинарима да је погинуо покушавајући да је заштити.
''Немам мужа. Не знам гдје му је тијело. Нико ми не даје одговор'', рекла је испред болнице у Сиднеју.
''Чули смо пуцњеве и сви су пали. Био је иза мене и у једном тренутку је стао испред мене како би ме заштитио'',испричала је за Аустралиан.
Чабад је навео да је Клајтман преминуо штитећи супругу, те да иза себе оставља двоје дјеце и 11 унучади.
Њихову животну причу организација Јеwисх Царе објавила је 2023. године, подсјећајући на страхоте које су обоје преживјели током Холокауста.
Бивши полицајац Питер Мигер радио је као слободни фотограф на догађају поводом Хануке када је убијен, потврдио је његов рагби клуб Рандвик.
''Нажалост, нашао се на погрешном мјесту у погрешно вријеме'', изјавио је генерални менаџер клуба Марк Харисон.
''‘Марзо’, како су га сви звали, био је легенда нашег клуба и срце Рандвик Рагбија'', навели су, подсјећајући да је готово четири деценије провео у полицији Новог Јужног Велса.
''Трагична иронија је да је толико дуго провео на дужности као полицајац, а убијен је у пензији док је фотографисао, то је заиста тешко схватити'', поручили су из клуба.
Рувен Морисон емигрирао је у Аустралију из бившег Совјетског Савеза 1970-их година. У интервјуу за АБЦ прије годину дана рекао је да је вјеровао како је Аустралија најсигурнија земља на свијету за одгој дјеце без страха од антисемитизма.
Цхабад је потврдио да је дуго живио у Мелбоурну, али да је свој јеврејски идентитет снажно градио у Сиднеју. Описан је као успјешан пословни човјек који је значајан дио зараде донирао хуманитарним организацијама.
Смрт рабина Јакова Левитана такође је потврдио Цхабад, наводећи да је био омиљени координатор њихових активности у Сиднеју.
Обављао је и дужност секретара Сиднеј Бетх Дина, рабинског суда, те је радио у центру БИНА, посвећеном јеврејском образовању.
