У новчанику нападача из Сиднеј пронађена чланска карта српског ловачког клуба, био је члан

Извор:
Блиц
15.12.2025
10:43
Коментари:0
У новчанику осумњиченог за терористички напад на плажи Бонди у Сиднеју пронађена је чланска карта српског ловачког удружења "Застава"
Предсједник ловачког удружења "Застава" из Сиднеја Вања Кужет потврдио је за Блиц да је осумњичени Навид Акрам (24) посједовао њихову чланску карту, али да га није видио више од пет година те да удружење не издаје дозволе за ношење оружја.
У стравичном терористичком нападу који се догодио јуче током прославе Хануке на плажи Бонди, Навид Акрам и његов отац Саџид Акрам (50) отворили су ватру на окупљене грађане. У нападу је убијено најмање 16 особа, док су 42 рањене. Аустралијске власти напад су окарактерисале као терористички.
Према информацијама до којих су дошли медији, возачка дозвола Навида Акрама пронађена је на мјесту напада, а испод ње се налазила чланска карта ловачког удружења "Zastava Hunting Association" из савезне државе Нови Јужни Велс, које окупља дио српске заједнице у Сиднеју.
Предсједник удружења Вања Кужет потврдио је аутентичност чланске карте, али је нагласио да то удружење нема никакве везе с издавањем оружних дозвола.
"Имао је нашу чланску карту, али ми не издајемо дозволе за оружје. Дозволе се добијају искључиво преко полиције. Ми спроводимо искључиво сигурносне обуке и тренинге за лов у складу са законима Новог Јужног Велса. Тај човјек није долазио код нас више од пет година и не сјећам се његовог лица", рекао је Кужет.
Додао је да их је након напада контактирала и федерална полиција Аустралије.
"Код нас је тада похађао сејфти тренинг, односно обуку о безбједном лову. Не подржавамо нити се на било који начин повезујемо с оваквим злочинима. Ужасно је то што се догодило", казао је Кужет.
Ловачко удружење "Застава" налази се око 50 километара од мјеста напада, а осим ловачких активности дјелује и као мјесто окупљања српске заједнице у том дијелу Аустралије.
Стручњаци за оружје који су анализирали снимке с мјеста напада процјењују да су нападачи били обучени. Према њиховим наводима, млађи нападач користио је спортску пушку марке Ругер с нишаном с црвеном тачком, док је његов отац био наоружан полуаутоматском сачмарицом. У нападу је кориштено и треће оружје које још није идентификовано.
