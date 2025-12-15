Logo
Број повријеђених у Сиднеју порастао на преко 40, погинулих 16

Извор:

Агенције

15.12.2025

07:27

Сиднеј-терористички напад
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Baker

Број погинулих у пуцњави на плажи Бонди у Сиднеју порастао је на 16, а 40 је хоспитализовано саопштиле су власти Новог Јужног Велса.

Премијер Аустралије Ентони Албанезе оцијенио је да се радило о страшном терористичком нападу на јеврејску заједницу, која је тог тренутка обиљежавала Хануку.

Сиднеј-терористички напад-

Свијет

Убице отац и син! Откривени нови детаљи о терористичком нападу у Сиднеју

Један од нападача идентификован је као Навид Акрам, муслиман пакистанског поријекла.

Он је рањен у размјени ватре с полицијом и приведен, док је други нападач убијен на лицу мјеста.

Након напада, градови попут Берлина, Лондона и Њујорка појачали су безбједносне мјере.

Тагови:

Sidnej

Аустралија

poginuli

Терористички напад

