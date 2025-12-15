Број повријеђених у Сиднеју порастао на преко 40, погинулих 16

Извор:
Број погинулих у пуцњави на плажи Бонди у Сиднеју порастао је на 16, а 40 је хоспитализовано саопштиле су власти Новог Јужног Велса.
Премијер Аустралије Ентони Албанезе оцијенио је да се радило о страшном терористичком нападу на јеврејску заједницу, која је тог тренутка обиљежавала Хануку.
Убице отац и син! Откривени нови детаљи о терористичком нападу у Сиднеју
Један од нападача идентификован је као Навид Акрам, муслиман пакистанског поријекла.
Он је рањен у размјени ватре с полицијом и приведен, док је други нападач убијен на лицу мјеста.
Након напада, градови попут Берлина, Лондона и Њујорка појачали су безбједносне мјере.
