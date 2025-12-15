Logo
Поплаве у Мароку однијеле најмање седам живота

Извор:

СРНА

15.12.2025

07:02

Поплаве у Мароку
Фото: Друштвена мрежа X/Volcaholic

Најмање седам људи изгубило је живот у бујичним поплавама послије обилних киша у мароканској провинцији Сафи на атлантској обали, саопштиле су мароканске власти.

У поплавама је повријеђено 20 људи.

Спасилачке акције се настављају.

Један сат јаке кише био је довољан да поплави око 70 кућа и продавница, однесе десет аутомобила и пресијече многе путеве у провинцији и околини.

