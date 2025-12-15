Поплаве у Мароку однијеле најмање седам живота

Извор:
СРНА
15.12.2025
07:02
Најмање седам људи изгубило је живот у бујичним поплавама послије обилних киша у мароканској провинцији Сафи на атлантској обали, саопштиле су мароканске власти.
У поплавама је повријеђено 20 људи.
Спасилачке акције се настављају.
🚨 At least seven people dead and 20 injured after exceptional flooding left large parts of the city of Safi, Morocco, underwater today. pic.twitter.com/2331YzOhn9— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 14, 2025
Један сат јаке кише био је довољан да поплави око 70 кућа и продавница, однесе десет аутомобила и пресијече многе путеве у провинцији и околини.
