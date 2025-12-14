Оборен свјетски рекорд: Више од 1.400 парова се љубило у исто вријеме

Извор:
Танјуг
14.12.2025
22:06
Коментари:0
Хиљаде људи окупиле су се у центру града Вашингтона љубећи се под имелом најмање пет секунди у исто вријеме, чиме је оборен Гинисов свјетски рекорд у броју парова који су се истовремено љубили под гранчицама тог симболичног зимзеленог грма.
Током манифестације "Национални пољубац испод имеле" (National Kiss Under the National Mistletoe), 1.435 парова љубило се пет секунди у исто време, чиме је премашен досадашњи рекорд од 480 парова, саопштили су организатори, преноси "Вашингтон пост".
Директор манифестације Герен Прајс рекао је да је обарање рекорда за њега имало посебан значај, јер је идеју о "националној имели" први пут замислио пре више од десет година, приликом планирања просидбе своје садашње супруге.
"Овим смо показали цијелом свијету да је Вашингтон град љубави", рекао је Прајс окупљенима уочи заједничког пољупца.
Парови су се окупили испод украса "Национална имела", челичне конструкције тешке око 270 килограма и широке три метра, која је била окачена на висини од око девет метара и украшена зеленилом, црвеним тракама и звончићем.
Неколико минута након завршетка догађаја, званични судија Гинисове књиге Мајкл Емприк је потврдио да је рекорд успјешно оборен, што је поздрављено аплаузима и овацијама присутних.
