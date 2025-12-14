Logo
Посљедња сцена у "Тврђави" ломи срца: Јунаци серије запјевали "Мараму плаву", зна се коме је посвећена

Извор:

Телеграф

14.12.2025

22:02

Инсерт из серије Тврђава
Фото: Printscreen/Instagram/RTS

Завршена је серија "Тврђава", које је изазвала велику пажњу код гледалаца. Посљедња сцена посебно ломи срца. Јунаци "Тврђаве" запјевали су поново пјесму "Мараму плава".

Емоције су пуцале, Лука, Дарија и остали сјећали су се дома, али и оних којих више нема, Никице и Момчила, који су страдали, преноси Телеграф.

Серија "Тврђава", као што је познато, почиње и завршава се емоцијом, а музика игра кључну улогу. Горан Старчевић, сценариста који и сам вуче коријене из тих крајева, открио је зашто је одабрана баш ова, широј јавности мање позната пјесма - "Марама плава".

Серија Тврђава

Сцена

Током снимања "Тврђаве" глумац добио "добре батине": "Само удрите"

„То је можда најмање позната пјесма у крајишком свијету, а била ми је жеља да пронађем пјесму за коју малтене чак ни људи из тог поднебља не знају, а која везује људе из Крајине“, рекао је Старчевић у емисији "Магазин Око" на РТС-у.

Његова намјера била је јасна - пронаћи аутентичан звук који није „потрошен“, већ који у себи носи искрену бол растанка.

„Нашли смо неки бисер који ће сад и они препознати и слушати“, додао је он, наглашавајући да пјесма симболизује онај посљедњи поглед на кућу и драге људе које можда више никада нећете видјети.

МАРАМА ПЛАВА

Још памтим матер, мараму плаву,

вредне руке како ми машу.

Покојног д‌једа, новчаник стари,

капију малу и кућу нашу.

(Капију малу и кућу нашу)

Рефрен:

Одвео ме живот, остало је срце,

жељно крша Далмације своје.

Зато будан сањам скоро сваке ноћи

стару кућу и огњиште моје.

Зато будан сањам скоро сваке ноћи

стару кућу под Динаром што је.

Погледајте ту сцену:

