Посљедња сцена у "Тврђави" ломи срца: Јунаци серије запјевали "Мараму плаву", зна се коме је посвећена

Завршена је серија "Тврђава", које је изазвала велику пажњу код гледалаца. Посљедња сцена посебно ломи срца. Јунаци "Тврђаве" запјевали су поново пјесму "Мараму плава".
Емоције су пуцале, Лука, Дарија и остали сјећали су се дома, али и оних којих више нема, Никице и Момчила, који су страдали, преноси Телеграф.
Серија "Тврђава", као што је познато, почиње и завршава се емоцијом, а музика игра кључну улогу. Горан Старчевић, сценариста који и сам вуче коријене из тих крајева, открио је зашто је одабрана баш ова, широј јавности мање позната пјесма - "Марама плава".
„То је можда најмање позната пјесма у крајишком свијету, а била ми је жеља да пронађем пјесму за коју малтене чак ни људи из тог поднебља не знају, а која везује људе из Крајине“, рекао је Старчевић у емисији "Магазин Око" на РТС-у.
Његова намјера била је јасна - пронаћи аутентичан звук који није „потрошен“, већ који у себи носи искрену бол растанка.
„Нашли смо неки бисер који ће сад и они препознати и слушати“, додао је он, наглашавајући да пјесма симболизује онај посљедњи поглед на кућу и драге људе које можда више никада нећете видјети.
МАРАМА ПЛАВА
Још памтим матер, мараму плаву,
вредне руке како ми машу.
Покојног дједа, новчаник стари,
капију малу и кућу нашу.
(Капију малу и кућу нашу)
Рефрен:
Одвео ме живот, остало је срце,
жељно крша Далмације своје.
Зато будан сањам скоро сваке ноћи
стару кућу и огњиште моје.
Зато будан сањам скоро сваке ноћи
стару кућу под Динаром што је.
