Током снимања "Тврђаве" глумац добио "добре батине": "Само удрите"

Мондо.рс

11.12.2025

20:03

0
Сцена из серије Тврђава
Фото: RTS Screenshot

Глумац Марко Тодоровић каже да је током снимања серије која се емитује на РТС добио праве батине.

Серија "Тврђава" емитује се на Првом програму РТС и смјештена је у турбулентне деведесете године. Серија прати живот младог пара, њихових рођака и пријатеља у тренуцима када се Југославија распада, а свакодневица постаје борба за очување људскости.

Глумац Марко Тодоровић који у серији тумачи лик Петара Дилпарића испричао је анегдоту са сета серије.

"Сцена је била када имамо свађу у кафићу када мене избацују из кафића када мене избацује обезбјеђење. Имали смо ту тучу и сјећам се да сам ту примио готово стварне батине. Ту су били неки момци, џудисти, који су били заиста предивни али је толика жеља била у свима нама да то заиста буде реално снимљено да сам и ја био као оно, "удрите само да добро изгледа", рекао је глумац.

@radio_televizija_srbije Još 2 epizode do kraja serije #Tvrđava! Glumac Marko Todorović govori o anegdoti sa seta. Serija Tvrđava - subota i nedelja u 20.00 na RTS 1. #rts #domaceserije #intervju #mtsdvorana ♬ original sound - RTS

Серија "Тврђава" освојила је гледаоце од прве епизоде захваљујући аутентичном приказу бурних деведесетих, снажним глумачким улогама и изузетно захтјевним сценама које су снимане готово без задршке.

Марко је рекао да је цијела екипа инсистирала на реализму.

"Сваки дио екипе ове серије је размишљао на тај начин и зато мислим да имамо добар производ", додао је глумац.

Редитељ серије "Тврђава" је Саша Хајдуковић, а као сценаристи потписани су Мирко Стојковић и Горан Старчевић.

Главне улоге играју Огњен Мићовић, Дарија Вучко, Љубомир Бандовић, Никола Пејаковић, Јово Максић, Николина Фригановић, Славиша Чуровић. Поред њих, улоге тумаче и Мики Манојловић, Небојша Дугалић, Миодраг Радоњић, Јован Јовановић, Јана Бјелица, Марко Тодоровић и многи други.

