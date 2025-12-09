Погинуо глумац из серије која је прославила Зеленског

Извор:
Украјински глумац и спортиста Иван Кононенко је погинуо на Курском фронту, након што се дуже вријеме водио као нестао у акцији, потврђено је данас, 9. децембра.
Вијест је објавила Државна агенција за филмску индустрију Украјине, преноси Укринформ.
На друштвеним мрежама појавили су се снимци на којима је приказано како се на улицама Кијева одаје почаст настрадалом глумцу.
У Києві попрощались з актором Іваном Кононенком, який загинув на Курському напрямку. Тривалий час вважався зниклим безвісти.— hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2025
Відео: Карина Антіпова для hromadske pic.twitter.com/wPLLcGMUlI
„Иван није био само војник – прије инвазије великог обима, провео је много година радећи у филмској индустрији и спорту. Био је дугогодишњи члан тима легендарног стронгмена Василија Вирастјука, такмичећи се у дизању тегова и стронгменским дисциплинама. Током година, постао је добитник награда и шампион на бројним такмичењима, укључујући Отворено првенство Украјине 2006. Олимп Стронгмен (Кијев, 23. април 2006)“, наводи се у саопштењу.
У филмској и телевизијској индустрији, Кононенко се појавио у широком спектру продукција. Његове улоге укључују „Паклени барјак, или Козачки Божић“, „Слуга народа“, „Љубав у ланцима“, „Прве ласте“, „Лудо вјенчање“, „Кијев дан и ноћ“, „Прави мистицизам“, „Стража“, „Жута звијезда“, „Септембар“, „Истраживачи“ и „Карас“.
🕯️ На Курському напрямку загинув український актор і спортсмен Іван Кононенкоhttps://t.co/Sbpw33ItAl pic.twitter.com/dgWflORdNO— Ukrinform (@UKRINFORM) December 9, 2025
Како је раније објављено, Валериј Литвин – виолиниста хора Верјовка и тонски мајстор позоришта Берегиња – такође је погинуо у акцији.
