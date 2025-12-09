Logo
Large banner

Погинуо глумац из серије која је прославила Зеленског

Извор:

Агенције

09.12.2025

17:29

Коментари:

0
Иван Кононенко украјински глумац и војник
Фото: screenshot

Украјински глумац и спортиста Иван Кононенко је погинуо на Курском фронту, након што се дуже вријеме водио као нестао у акцији, потврђено је данас, 9. децембра.

Вијест је објавила Државна агенција за филмску индустрију Украјине, преноси Укринформ.

На друштвеним мрежама појавили су се снимци на којима је приказано како се на улицама Кијева одаје почаст настрадалом глумцу.

„Иван није био само војник – прије инвазије великог обима, провео је много година радећи у филмској индустрији и спорту. Био је дугогодишњи члан тима легендарног стронгмена Василија Вирастјука, такмичећи се у дизању тегова и стронгменским дисциплинама. Током година, постао је добитник награда и шампион на бројним такмичењима, укључујући Отворено првенство Украјине 2006. Олимп Стронгмен (Кијев, 23. април 2006)“, наводи се у саопштењу.

У филмској и телевизијској индустрији, Кононенко се појавио у широком спектру продукција. Његове улоге укључују „Паклени барјак, или Козачки Божић“, „Слуга народа“, „Љубав у ланцима“, „Прве ласте“, „Лудо вјенчање“, „Кијев дан и ноћ“, „Прави мистицизам“, „Стража“, „Жута звијезда“, „Септембар“, „Истраживачи“ и „Карас“.

Како је раније објављено, Валериј Литвин – виолиниста хора Верјовка и тонски мајстор позоришта Берегиња – такође је погинуо у акцији.

Подијели:

Тагови:

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

2 ч

0
Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

Свијет

Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

5 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва чека резултате преговора Америке и Украјине

1 д

0
ФСБ ухапсила агента украјинских служби

Свијет

ФСБ ухапсила агента украјинских служби

1 д

0

Више из рубрике

Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

Свијет

Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

1 ч

0
Амерички министар здравља (71) такмичио се у згибовима са министром саобраћаја и то на аеродрому у Вашингтону

Свијет

Амерички министар здравља (71) такмичио се у згибовима са министром саобраћаја и то на аеродрому у Вашингтону

1 ч

0
Путин: Донбас је територија Русије и то је историјска чињеница

Свијет

Путин: Донбас је територија Русије и то је историјска чињеница

1 ч

0
Командант британске морнарице шокирао изјавом: "Руси су на корак од освајања Атлантика"

Свијет

Командант британске морнарице шокирао изјавом: "Руси су на корак од освајања Атлантика"

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Вулић: Хорски наступи представника "тројке" показују немоћ

18

34

Сутра ова насеља остају без струје

18

30

Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници

18

25

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

18

21

Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner