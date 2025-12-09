Logo
Путин: Донбас је територија Русије и то је историјска чињеница

09.12.2025

Путин: Донбас је територија Русије и то је историјска чињеница
Фото: Танјуг/АП

Кроз историју, Донбас је увијек био дио руске територије, а сви циљеви Специјалне војне операције ће засигурно бити остварени, изјавио је предсједник Руске Федерације Владимир Путин на састанку са Савјетом за људска права.

"Несумњиво ћемо довести ствар до логичног завршетка, до остварења циљева Специјалне војне операције", поручио је предсједник.

Донбас је дио Русије и то је историјска чињеница, а држава је стварана тако да укључује управо ове територије, подсјећа предсједник. Зато је важно вратити контролу над њима, објаснио је он.

"То је једноставно позната ствар, историјска чињеница. Чак и током формирања, оснивања Совјетског Савеза, постојао је спор, као што сам већ поменуо. Донбас је постао дио РСФСР-а, а онда је Владимир Иљич одлучио, како је рекао – ово је директно из документа – 'да се предомисли'. И он се 'предомислио', и то је то – Донбас је дат Украјини. Тако се све догодило", подсјетио је предсједник.

Према његовим ријечима, Русија покушава да оконча "рат који је Кијев покренуо против сопственог народа 2014. године", а принуђена је да то учини оружаним путем.

Путин је предложио да чланови Савјета размотре мјере за подршку учесницима СВО, који бране интересе државе. Он је навео да формалности не треба да утичу на одлуке које се доносе у корист руских бораца који бране интересе државе, истиче Путин.

"Борбена дејства се не разликују у зони Специјалне војне операције и зони операције борбе против тероризма. Треба поћи од тога. Треба полазити од реалне ситуације у борбеним дејствима", истакао је Путин.

