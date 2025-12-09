Logo
Large banner

Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

09.12.2025

16:22

Коментари:

0
Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

Италијанска кухиња - већ вољена широм свијета и недавно проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а - спремна је за ново признање: формално признање од стране UNESCO-а као културног блага.

Прелиминарна процјена UNESCO-а одобрила је додавање италијанске кухиње на UNESCO-ву листу ''нематеријалног културног насљеђа“, а коначна одлука се очекује у сриједу.

Захтјев, покренут у марту 2023. године, представља италијанску кухињу - од пасте и пице до рижота - као друштвени ритуал који повезује породице и заједнице.

''Не постоји јединствена италијанска кухиња, већ мозаик локалних експресивних варијетета“, саопштила је влада.

Од ломбардијског особука - динстаних телећих бута са гремолатом, до пуљског орекијета - пасте у облику уха са листовима репе, сваки регион представља биодиверзитет и креативност Италије, наводи се.

Премијерка Ђорђа Мелони подржала је овај напор, називајући италијанску храну симболом ''културе, идентитета, традиције и снаге“. Индустријске групе процјењују да би признање од стране УНЕСКО-а могло да повећа туризам до 8 процената током двије године, додајући 18 милиона ноћења. Италијанска кухиња такође повезује 59 милиона становника са чак 85 милиона људи италијанског поријекла широм свијета.

илу-пица-08122025

Савјети

Слатка пица која осваја интернет, готова за 10 минута

Међутим, не подржавају сви у Италији кандидатуру за придруживање УНЕСКО листи, која већ садржи скоро 800 ставки, укључујући италијанско оперско пјевање и лов на тартуфе.

Алберто Гранди, историчар хране, назвао је кандидатуру за УНЕСКО листу ''само маркетиншком операцијом“ у интервјуу за веб страницу Мантовауно прошлог мјесеца.

У својој књизи из 2024. године ''La cucina italiana non esiste“ (''Италијанска кухиња не постоји“), Гранди је тврдио да су многа јела која се сматрају традиционалним, укључујући пасту ала карбонара, релативно модерни изуми под утицајем страних култура.

Грандијеве изјаве изазвале су негодовање удружења пољопривредника Колдирети, које је његове тврдње назвало ''надреалним нападима на националну кулинарску традицију“.

Прада

Економија

Ујединиле се двије највеће италијанске модне куће

За угоститеље попут Луиђине Панталоне, власнице историјског римског ресторана ''Да Сабатино“, признање УНЕСКО-а са састанка у сриједу у Индији био би извор поноса, преноси Кликс.

''Аутентична италијанска кухиња мора бити заштићена“, рекла је, сјећајући се свог дјетињства када је прала судове са својом браћом и поносно истичући да је четврта генерација своје породице која води ресторан.

Pica 1

Економија

Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице

Шеф кухиње Масимо Ботура, добитник три Мишелинове звјездице, сумирао је то ријечима: ''Италијанска кухиња је древни, свакодневни, свети ритуал – умјетност бриге и љубави без изговорене ријечи.“

Подијели:

Тагови:

Пица

Италија

kuhinja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пица хат затвара 68 ресторана

Свијет

Пица хат затвара 68 ресторана

1 мј

0
У Риму скупља пица без парадајза: ''Платила сам додатних 1,5 евра за нешто што нисам ни јела''

Регион

У Риму скупља пица без парадајза: ''Платила сам додатних 1,5 евра за нешто што нисам ни јела''

4 мј

0
Младић загризао парче пице и схватио ужасну ствар

Занимљивости

Младић загризао парче пице и схватио ужасну ствар

3 мј

0
Уз ову методу загријавања пица ће имати препознатљиву хрскаву корицу и сочни сир

Савјети

Уз ову методу загријавања пица ће имати препознатљиву хрскаву корицу и сочни сир

6 мј

0

Више из рубрике

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

2 ч

0
Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

Свијет

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

2 ч

0
Војни авион

Свијет

Срушио се руски војни авион, посада погинула!

3 ч

0
Породица сломљена након смрти кћерке: Учествовала у језивом онлајн изазову

Свијет

Породица сломљена након смрти кћерке: Учествовала у језивом онлајн изазову

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Вулић: Хорски наступи представника "тројке" показују немоћ

18

34

Сутра ова насеља остају без струје

18

30

Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници

18

25

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

18

21

Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner