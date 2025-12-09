Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

09.12.2025
16:22
Италијанска кухиња - већ вољена широм свијета и недавно проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а - спремна је за ново признање: формално признање од стране UNESCO-а као културног блага.
Прелиминарна процјена UNESCO-а одобрила је додавање италијанске кухиње на UNESCO-ву листу ''нематеријалног културног насљеђа“, а коначна одлука се очекује у сриједу.
Захтјев, покренут у марту 2023. године, представља италијанску кухињу - од пасте и пице до рижота - као друштвени ритуал који повезује породице и заједнице.
''Не постоји јединствена италијанска кухиња, већ мозаик локалних експресивних варијетета“, саопштила је влада.
Од ломбардијског особука - динстаних телећих бута са гремолатом, до пуљског орекијета - пасте у облику уха са листовима репе, сваки регион представља биодиверзитет и креативност Италије, наводи се.
Премијерка Ђорђа Мелони подржала је овај напор, називајући италијанску храну симболом ''културе, идентитета, традиције и снаге“. Индустријске групе процјењују да би признање од стране УНЕСКО-а могло да повећа туризам до 8 процената током двије године, додајући 18 милиона ноћења. Италијанска кухиња такође повезује 59 милиона становника са чак 85 милиона људи италијанског поријекла широм свијета.
Међутим, не подржавају сви у Италији кандидатуру за придруживање УНЕСКО листи, која већ садржи скоро 800 ставки, укључујући италијанско оперско пјевање и лов на тартуфе.
Алберто Гранди, историчар хране, назвао је кандидатуру за УНЕСКО листу ''само маркетиншком операцијом“ у интервјуу за веб страницу Мантовауно прошлог мјесеца.
У својој књизи из 2024. године ''La cucina italiana non esiste“ (''Италијанска кухиња не постоји“), Гранди је тврдио да су многа јела која се сматрају традиционалним, укључујући пасту ала карбонара, релативно модерни изуми под утицајем страних култура.
Грандијеве изјаве изазвале су негодовање удружења пољопривредника Колдирети, које је његове тврдње назвало ''надреалним нападима на националну кулинарску традицију“.
За угоститеље попут Луиђине Панталоне, власнице историјског римског ресторана ''Да Сабатино“, признање УНЕСКО-а са састанка у сриједу у Индији био би извор поноса, преноси Кликс.
''Аутентична италијанска кухиња мора бити заштићена“, рекла је, сјећајући се свог дјетињства када је прала судове са својом браћом и поносно истичући да је четврта генерација своје породице која води ресторан.
Шеф кухиње Масимо Ботура, добитник три Мишелинове звјездице, сумирао је то ријечима: ''Италијанска кухиња је древни, свакодневни, свети ритуал – умјетност бриге и љубави без изговорене ријечи.“
