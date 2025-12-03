Ујединиле се двије највеће италијанске модне куће

Извор:
Прада је објавила да је званично преузела Версаће, обједињујући ове двије велике италијанске луксузне модне куће под једним кровом.
Вриједност споразума је 1,38 милијарди долара, што је знатно мање од 2 милијарде долара колико је Версаћеова бивша матична компанија, Капри Холдингс, платила за бренд 2018. године.
Аквизиција проширује Прадин портфолио дизајнерских брендова, укључујући бренд Миу Миу.
У саопштењу након куповине, извршни директор Праде, Патрицио Бертели, раније је рекао да је група спремна и добро позиционирана да напише нову страницу у историји Версаћеа.
''Обје компаније дијеле снажну посвећеност креативности, моди и насљеђу“, рекао је он.
Позната Версаће дизајнерка Донатела Версаће одступила је са мјеста креативног директора бренда у марту након 27 година у модној компанији, познатој по својим гламурозним стиловима и култном логотипу са главом Медузе.
