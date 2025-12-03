Logo
Ујединиле се двије највеће италијанске модне куће

Извор:

Агенције

03.12.2025

10:34

Коментари:

0
Ујединиле се двије највеће италијанске модне куће
Фото: Pixabay

Прада је објавила да је званично преузела Версаће, обједињујући ове двије велике италијанске луксузне модне куће под једним кровом.

Вриједност споразума је 1,38 милијарди долара, што је знатно мање од 2 милијарде долара колико је Версаћеова бивша матична компанија, Капри Холдингс, платила за бренд 2018. године.

Аквизиција проширује Прадин портфолио дизајнерских брендова, укључујући бренд Миу Миу.

trzni centar prada

Економија

Прада жели Версаће

У саопштењу након куповине, извршни директор Праде, Патрицио Бертели, раније је рекао да је група спремна и добро позиционирана да напише нову страницу у историји Версаћеа.

''Обје компаније дијеле снажну посвећеност креативности, моди и насљеђу“, рекао је он.

Позната Версаће дизајнерка Донатела Версаће одступила је са мјеста креативног директора бренда у марту након 27 година у модној компанији, познатој по својим гламурозним стиловима и култном логотипу са главом Медузе.

