Мајка дјетета са потешкоћама у развоју о значају акције "С љубављу храбрим срцима"

Шеснаесто донаторско вече " С љубављу храбрим срцима", под високим покровитељством в.д. предсједника РС Ане Тришић Бабић намијењено је оснивању и опремању Центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју, а носиоци пројекта су Министарство здравља и социјалне заштите и Завод за социјалну заштиту.
Центар представља системско рјешење и као такав пружиће помоћ и у области очувања менталног здравља и стабилности породица.
Коста има поремећај говора, али нама родитељима није ни важно како се то зове битно је да радите оно што је најбоље за дијете, каже Ивес Шиндрак мајка деветогодишњег дјечака, којој иако је љекар није било лако носити се са проблемом.
Да је веома важно очувати здравље и стабилност породице у оваквим ситуацијама потврдила је за ЈП РТРС и Љиљана Улетиловић психолог у Заводу за социјалну заштиту који је један од носилаца овогодишње акције "С љубављу храбрим срцима".
''Оснивање Центра са стручним тимом је веома значајно за око 3.200 дјеце у Републици Српске којима је потребна свакодневна помоћ и подршка. Подржимо их позивом на број 1411 који је до сада позван 28.800 пута'', истакла је Љиљана Улетиловић, виши стручни сарадник за психолошку подршку у ЈУ Завод за социјалну заштиту Републике Српске.
