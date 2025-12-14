Сергеј Ћетковић: Позивом на број 1411 подржавате акцију "С љубављу храбрим срцима"

Извор:
АТВ
14.12.2025
14:53
Коментари:0
Драги пријатељи, позивом на број 1411 подржавате хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима", рекао је поп пјевач Сергеј Ћетковић.
''Будимо хумани, будимо људи'', поручио је Ћетковић.
Подсјећамо, у Српској је у току хуманитарна акција "С љубављу храбрим срцима" под високим покровитељством в.д. предсједнице Републике Српске Ане Тришић Бабић, у којој се прикупљају средства за опремање и отварање три специјалистичка центра за дјецу и младе с потешкоћама у развоју.
Позивом на број 1411 подржите хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" за отварање и опремање специјалистичких центара за дјецу и младе с потешкоћама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.
Љубав и секс
3 мј0
Република Српска
11 мј0
Сцена
11 мј0
Република Српска
11 мј0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
23 ч5
Бања Лука
1 д3
Бања Лука
1 д2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму