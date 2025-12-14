Logo
Сергеј Ћетковић: Позивом на број 1411 подржавате акцију "С љубављу храбрим срцима"

АТВ

14.12.2025

14:53

Драги пријатељи, позивом на број 1411 подржавате хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима", рекао је поп пјевач Сергеј Ћетковић.

''Будимо хумани, будимо људи'', поручио је Ћетковић.

Подсјећамо, у Српској је у току хуманитарна акција "С љубављу храбрим срцима" под високим покровитељством в.д. предсједнице Републике Српске Ане Тришић Бабић, у којој се прикупљају средства за опремање и отварање три специјалистичка центра за дјецу и младе с потешкоћама у развоју.

Позивом на број 1411 подржите хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" за отварање и опремање специјалистичких центара за дјецу и младе с потешкоћама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

