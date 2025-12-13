Без ватромета и пиротехнике за Нову годину у Бањалуци

Извор:
АТВ
13.12.2025
15:39

Због апела удружења за заштиту животиња, суграђана, а и због квалитета ваздуха, град Бањалука неће користити пиротехничка средства и ватромет током овогодишње прославе Нове године.
Ово је најава градоначелника Драшка Станивуковића који апелује на све грађане да покажу солидарност и бригу и да се суздрже од коришћења пиротехнике како би новогодишње вече протекло мирно, без страха и узнемиравања суграђана и кућних љубимаца.
"Поред тога што пиротехника изазива страх и панику код животиња, она негативно утиче и на особе са различитим здравственим потешкоћама, нарочито на дјецу, старије суграђане и лица са хроничним обољењима, као и на квалитет ваздуха који сви удишемо", поручио је Станивуковић.
