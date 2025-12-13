Logo
Large banner

Без ватромета и пиротехнике за Нову годину у Бањалуци

Извор:

АТВ

13.12.2025

15:39

Коментари:

1
Без ватромета и пиротехнике за Нову годину у Бањалуци

Због апела удружења за заштиту животиња, суграђана, а и због квалитета ваздуха, град Бањалука неће користити пиротехничка средства и ватромет током овогодишње прославе Нове године.

Ово је најава градоначелника Драшка Станивуковића који апелује на све грађане да покажу солидарност и бригу и да се суздрже од коришћења пиротехнике како би новогодишње вече протекло мирно, без страха и узнемиравања суграђана и кућних љубимаца.

"Поред тога што пиротехника изазива страх и панику код животиња, она негативно утиче и на особе са различитим здравственим потешкоћама, нарочито на дјецу, старије суграђане и лица са хроничним обољењима, као и на квалитет ваздуха који сви удишемо", поручио је Станивуковић.

Подијели:

Тагови:

vatromet

pirotehnika

Бањалука

Драшко Станивуковић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

Бања Лука

Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

1 ч

1
САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

Свијет

САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

1 ч

0
Шпански El Confidencial: Ко је Принц Филип Карађорђевић - кумче краљице Софије кога поједини желе као новог краља Србије

Србија

Шпански El Confidencial: Ко је Принц Филип Карађорђевић - кумче краљице Софије кога поједини желе као новог краља Србије

1 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Криминална мрежа користила хеликоптере за шверц хашиша

2 ч

0

Више из рубрике

Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

Бања Лука

Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

1 ч

1
Бака Даница из Бањалуке прославила 103. рођендан: Ово је њена тајна дуговјечности

Бања Лука

Бака Даница из Бањалуке прославила 103. рођендан: Ово је њена тајна дуговјечности

5 ч

0
Зељковић: Бањалука се гуши!

Бања Лука

Зељковић: Бањалука се гуши!

19 ч

0
"Успјели смо": Након писања АТВ-а поправљена расвјета у Буквалеку

Бања Лука

"Успјели смо": Након писања АТВ-а поправљена расвјета у Буквалеку

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

17

03

Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли

16

38

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

16

04

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

16

00

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner