САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

Извор:
РТС
13.12.2025
15:27
Коментари:0
Америчке снаге за специјалне операције извеле су прошлог мјесеца упад на брод у Индијском океану који је био из Кине пловио ка Ирану, пише Волстрит џорнал.
Заплијењена је војна опрема која би "могла да буде коришћена у изради конвенционалног оружја за Иран", пише Волстрит џорнал, позивајући се на изворе из америчке војске.
Рација је извршена неколико стотина километара од обале Шри Ланке.
Одузети терет је наводно уништен, док је брод наставио пут ка одредишту.
Амерички званичници нису открили тачне детаље о врсти или количини заплијењеног материјала.
