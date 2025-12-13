Logo
САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

РТС

13.12.2025

15:27

САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

Америчке снаге за специјалне операције извеле су прошлог мјесеца упад на брод у Индијском океану који је био из Кине пловио ка Ирану, пише Волстрит џорнал.

Заплијењена је војна опрема која би "могла да буде коришћена у изради конвенционалног оружја за Иран", пише Волстрит џорнал, позивајући се на изворе из америчке војске.

Рација је извршена неколико стотина километара од обале Шри Ланке.

Одузети терет је наводно уништен, док је брод наставио пут ка одредишту.

Амерички званичници нису открили тачне детаље о врсти или количини заплијењеног материјала.

