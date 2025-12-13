Logo
Large banner

Мис Финске изазвала буру на мрежама: Због расизма јој се одузима титула

13.12.2025

14:52

Коментари:

0
Мис Финске изазвала буру на мрежама: Због расизма јој се одузима титула
Фото: Instagram/@sarahdzafce/screenshot

Сари Џафче, која је у септембру проглашена за Мис Финске, биће одузета титула након што је њен гест на друштвеним мрежама протумачен као расистички према азијским народима, преносе данас фински медији.

Џафче, чији отац потиче са Косова и Метохије, изазвала је буру реакција након што је на платформи Јодел поставила фотографију на којој је прстима повукла сљепоочнице уназад, док је потпис испод слике на финском гласио “заједнички оброк са особом из Кине”, преноси Yle.

Овај њен потез многи су протумачили као расистички гест којим је она жељела да се наруга азијским народима.

Џафче је овај гест правдала тако што је рекла да је протрљала слепоочнице и развукла их уназад због јаке главобоље.

Организатори су, међутим, на прес конференцији саопштили да ће њој бити одузета титула Мис, пошто је за њих, како су навели, неприхватљив било какав вид расизма или дискриминишућег понашања.

Они су јуче упутили извињење због инцидента.

Титула ће припасти Тари Лехтонен којој је на такмичењу у септембру припало друго мјесто.

Подијели:

Тагови:

misica

Rasizam

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен мушкарац, тјерао своје малољетно дијете на просјачење

Регион

Ухапшен мушкарац, тјерао своје малољетно дијете на просјачење

2 ч

0
Лажни доктор у Хрватској узео више од 150.000 евра од старијих особа

Регион

Лажни доктор у Хрватској узео више од 150.000 евра од старијих особа

2 ч

0
Приједорчанка Матеа Јандрић примљена на пет међународних факултета и одабрала Барселону

Градови и општине

Приједорчанка Матеа Јандрић примљена на пет међународних факултета и одабрала Барселону

2 ч

0
Одакле увести половни аутомобил? Ова држава је добра опција за многе земље у транзицији

Ауто-мото

Одакле увести половни аутомобил? Ова држава је добра опција за многе земље у транзицији

2 ч

0

Више из рубрике

Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума

Свијет

Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио копнене ударе на циљеве у Латинској Америци

3 ч

0
Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

Свијет

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

3 ч

0
Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"

Свијет

Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

17

03

Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли

16

38

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

16

04

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

16

00

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner