Мис Финске изазвала буру на мрежама: Због расизма јој се одузима титула

13.12.2025
14:52
Коментари:0
Сари Џафче, која је у септембру проглашена за Мис Финске, биће одузета титула након што је њен гест на друштвеним мрежама протумачен као расистички према азијским народима, преносе данас фински медији.
Џафче, чији отац потиче са Косова и Метохије, изазвала је буру реакција након што је на платформи Јодел поставила фотографију на којој је прстима повукла сљепоочнице уназад, док је потпис испод слике на финском гласио “заједнички оброк са особом из Кине”, преноси Yle.
Овај њен потез многи су протумачили као расистички гест којим је она жељела да се наруга азијским народима.
Џафче је овај гест правдала тако што је рекла да је протрљала слепоочнице и развукла их уназад због јаке главобоље.
Организатори су, међутим, на прес конференцији саопштили да ће њој бити одузета титула Мис, пошто је за њих, како су навели, неприхватљив било какав вид расизма или дискриминишућег понашања.
Они су јуче упутили извињење због инцидента.
Титула ће припасти Тари Лехтонен којој је на такмичењу у септембру припало друго мјесто.
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Ауто-мото
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
08
17
03
16
38
16
04
16
00
Тренутно на програму