Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"

Извор:

Танјуг

13.12.2025

12:56

Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"
Фото: Printscreen/Facebook/Hanover County Animal

Ракун који се прошле недјеље онесвијестио након што је направио неред у продавници алкохолних пића у Ашланду у Вирџинији осумњичен је и за још најмање двије раније "провале", саопштили су локални званичници за заштиту животиња.

Снимци разбијених флаша и ракуна који лежи на поду поред тоалета у продавници АБЦ постали су вирални, али службеница за заштиту животиња Саманта Мартин каже да је ријеч о "познатом преступнику", преноси Скај њуз.

''Ово му није први пут. Ово је трећа провала коју је имао'', рекла је Мартин, наводећи да је ракун раније улазио у карате студио и у зграду Одјељења за моторна возила, гдје је, према њеним ријечима, појео грицкалице запослених.

Мартин је додала да су сви објекти у истом комплексу и да је животиња више пута уклањана, али се стално враћала.

''Не премјештамо га јер је то често смртна казна за ракуне, али он некако увијек пронађе пут назад'', рекла је она у локалном подкасту.

Почетком мјесеца ракун је у току ноћи упао у затворену продавницу алкохола и разбио флаше вискија на доњим полицама, а сутрадан ујутру пронађен је како лежи "пијан" на поду тоалета.

Ракун је након неколико сати сна, без повреда, осим "могућег мамурлука", пуштен назад у дивљину, а прихватилиште је нагласило да се надају да је ракун научио да "провала није рјешење".

Ракун

Занимљивости

Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

Ракуни су чести у Вирџинији и могу се наћи у шумама, парковима, а понекад и у градовима.

Ово није први пут ове године да је ракун пронађен на необичном мјесту.

У мају је ракун у Охају пронађен са стакленом лулом за метамфетамин у устима, сједећи за воланом аутомобила за чијим је власником била расписана потјерница и коме је суспендована возачка дозвола.

