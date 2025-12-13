Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"

Извор:
Танјуг
13.12.2025
12:56
Коментари:0
Ракун који се прошле недјеље онесвијестио након што је направио неред у продавници алкохолних пића у Ашланду у Вирџинији осумњичен је и за још најмање двије раније "провале", саопштили су локални званичници за заштиту животиња.
Снимци разбијених флаша и ракуна који лежи на поду поред тоалета у продавници АБЦ постали су вирални, али службеница за заштиту животиња Саманта Мартин каже да је ријеч о "познатом преступнику", преноси Скај њуз.
''Ово му није први пут. Ово је трећа провала коју је имао'', рекла је Мартин, наводећи да је ракун раније улазио у карате студио и у зграду Одјељења за моторна возила, гдје је, према њеним ријечима, појео грицкалице запослених.
Мартин је додала да су сви објекти у истом комплексу и да је животиња више пута уклањана, али се стално враћала.
''Не премјештамо га јер је то често смртна казна за ракуне, али он некако увијек пронађе пут назад'', рекла је она у локалном подкасту.
MEANWHILE IN OHIO...— Breaking911 (@Breaking911) May 7, 2025
Raccoon tries to smoke meth pipe after its owner was arrested. pic.twitter.com/pAQnFax7Xi
Почетком мјесеца ракун је у току ноћи упао у затворену продавницу алкохола и разбио флаше вискија на доњим полицама, а сутрадан ујутру пронађен је како лежи "пијан" на поду тоалета.
Ракун је након неколико сати сна, без повреда, осим "могућег мамурлука", пуштен назад у дивљину, а прихватилиште је нагласило да се надају да је ракун научио да "провала није рјешење".
Занимљивости
Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету
Ракуни су чести у Вирџинији и могу се наћи у шумама, парковима, а понекад и у градовима.
Ово није први пут ове године да је ракун пронађен на необичном мјесту.
A raccoon broke into a closed liquor store and hit the bottom shelf, where the scotch and whisky were stored. An employee at the Ashland, Virginia-area liquor store found the trash panda passed out on the bathroom floor at the end of his drunken escapade. pic.twitter.com/1HApQNTnDw— The Associated Press (@AP) December 3, 2025
У мају је ракун у Охају пронађен са стакленом лулом за метамфетамин у устима, сједећи за воланом аутомобила за чијим је власником била расписана потјерница и коме је суспендована возачка дозвола.
Најновије
Најчитаније
13
26
13
22
13
17
13
15
13
05
Тренутно на програму