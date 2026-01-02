Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

Извор:
Младић који је остао заробљен у запаљеном скијашком бару смрти у Швајцарској чудесно је преживио након што је сјео са крстом у руци док се пламен ширио око њега током смртоносног пожара у коме је према посљедњим подацима погинуло 47, док је повријеђено 115 особа, од којих је 80 у критичном стању.
Свједок чуда у паклу Кран Монтане, Летиција Плас изјавила је да младић није могао да побјегне јер се пожар појачавао, а излази су постали недоступни.
Пошто није било излаза, сјео је унутар објекта и држао крст док је ватра наставила да гори. Пламен је био свуда око њега, али га није захватио, пренио је Дејли мејл.
"Један мој пријатељ није могао да изађе и само је сјео и држао крст у руци", рекла је Летиција Плас и наставила:
"Преживио је, хвала Богу. Успио је да изађе и разбио је прозор како би побјегао. И ватра га је једноставно заобишла. Ватра га једноставно није дотакла. Само желим да захвалим Господу што ме је спасао, и само желим да га замолим да спасе моје пријатеље који се воде као нестали, јер је ужасно, јер ми недостају", додала је она плачним гласом.
«J'ai un ami qui n'arrivait pas à sortir, il a tenu sa croix dans sa main et le feu l'a esquivé. Le feu était tout autour de lui, mais pas sur lui», témoigne une survivante pic.twitter.com/c3E2WOQ8Z4— CNEWS (@CNEWS) January 2, 2026
"Не желим да изгубим још људи, јер сам већ изгубила људе и још увијек трагамо, и не желим да (губим људе. Јер сам била толико уплашена, уплашена за себе, уплашена за своје пријатеље, уплашена за све унутра. Имам пријатеље у болници, имам пријатеље свуда".
Пожар, који је за само неколико минута захватио затворени подрумски простор, однио је десетине живота док су успаничени посјетиоци клуба очајнички покушавали да стигну до излаза.
Свједоци су испричали да је пожар наводно изазвала конобарица која је држала прскалицу у боци, што је довело до паљења материјала на плафону, након чега су се пламенови брзо проширили док су успаничени гости покушавали да побјегну.
