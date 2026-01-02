Мајка тражи сина који је дошао да прослави рођендан у бару смрти: "Ово ми је задње написао"

Извор:
Трагедија је обиљежила дочек Нове године у швајцарском скијалишту Кран-Монтана, гдје је у препуном бару Le Constellation избио смртоносан пожар.
Према наводима швајцарских власти, највјероватнији узрок ватрене стихије биле су прскалице причвршћене на боце шампањца, које су запалиле строп обложен акустичном пјеном, пише Си-Ен-Ен.
Међу породицама које очајнички трагају за својим најмилијима је и Летиција Бродар-Ситр, чији је син Артур нестао у пожару. Непосредно након поноћи послао јој је поруку "Сретна Нова година, мама, волим те" а од тада му се губи сваки траг.
Артур је у бару требао прославити свој 17. рођендан. Неколико дана раније резервисао је велики стол за себе и пријатеље, планирајући дочек Нове године провести управо у Le Constellation, испричала је схрвана мајка за Ројтерс.
У болници у Сиону није га успјела пронаћи, а идентификација бројних жртава додатно је отежана због тешких опекотина. Дала је узорак ДНК у нади да ће сазнати судбину сина.
– Не спавам. Једина утјеха ми је то што сам овдје, близу. Чим пронађем сина, бићу уз њега – рекла је.
За лист "Ле Темпс" казала је да се вратила у Лозану како би провјерила налази ли се Артур у некој од тамошњих болница, док је његов отац истовремено трагао у Берну. Ни једно од њих, међутим, није успјело пронаћи сина.
– Живим ноћну мору, праву ноћну мору. Или ћу га пронаћи у мртвачници или у критичном стању. То је страшно – казала је.
Додала је и да су неки Артурови пријатељи пронађени с опекотинама које прекривају готово половину тијела.
– Немам ријечи. Прошли су пакао – рекла је.
У очајничком апелу за помоћ, на друштвеним мрежама је објавила и Артурову фотографију уз поруку да породица нема никаквих информација о томе је ли жив и у којој се болници налази, позивајући све који имају сазнања да јој се јаве.
