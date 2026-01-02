Logo
Large banner

Мајка тражи сина који је дошао да прослави рођендан у бару смрти: "Ово ми је задње написао"

Извор:

Аваз

02.01.2026

20:32

Коментари:

0
Мајка тражи сина који је дошао да прослави рођендан у бару смрти: "Ово ми је задње написао"
Фото: Facebook

Трагедија је обиљежила дочек Нове године у швајцарском скијалишту Кран-Монтана, гдје је у препуном бару Le Constellation избио смртоносан пожар.

Према наводима швајцарских власти, највјероватнији узрок ватрене стихије биле су прскалице причвршћене на боце шампањца, које су запалиле строп обложен акустичном пјеном, пише Си-Ен-Ен.

Међу породицама које очајнички трагају за својим најмилијима је и Летиција Бродар-Ситр, чији је син Артур нестао у пожару. Непосредно након поноћи послао јој је поруку "Сретна Нова година, мама, волим те" а од тада му се губи сваки траг.

Артур је у бару требао прославити свој 17. рођендан. Неколико дана раније резервисао је велики стол за себе и пријатеље, планирајући дочек Нове године провести управо у Le Constellation, испричала је схрвана мајка за Ројтерс.

Тешке опекотине

У болници у Сиону није га успјела пронаћи, а идентификација бројних жртава додатно је отежана због тешких опекотина. Дала је узорак ДНК у нади да ће сазнати судбину сина.

– Не спавам. Једина утјеха ми је то што сам овдје, близу. Чим пронађем сина, бићу уз њега – рекла је.

За лист "Ле Темпс" казала је да се вратила у Лозану како би провјерила налази ли се Артур у некој од тамошњих болница, док је његов отац истовремено трагао у Берну. Ни једно од њих, међутим, није успјело пронаћи сина.

– Живим ноћну мору, праву ноћну мору. Или ћу га пронаћи у мртвачници или у критичном стању. То је страшно – казала је.

Додала је и да су неки Артурови пријатељи пронађени с опекотинама које прекривају готово половину тијела.

– Немам ријечи. Прошли су пакао – рекла је.

У очајничком апелу за помоћ, на друштвеним мрежама је објавила и Артурову фотографију уз поруку да породица нема никаквих информација о томе је ли жив и у којој се болници налази, позивајући све који имају сазнања да јој се јаве.

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

Саобраћајна несрећа

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

Свијет

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

4 ч

0
Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

Свијет

Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

5 ч

0
Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

Свијет

Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

6 ч

0
Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Свијет

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

7 ч

0

Више из рубрике

Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне

Свијет

Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне

3 ч

0
Нуклеарна електрана

Свијет

Зашто је прекинут рад нуклеарног реактора у Финској

3 ч

0
Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

Свијет

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

4 ч

0
Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

Свијет

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

03

Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

22

00

Богатство руских предузетника порасло за 18 милијарди долара

21

50

Студија показала: У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници

21

47

Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

21

42

За рубрику вјеровали или не: Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner