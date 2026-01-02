Logo
Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне

Извор:

СРНА

02.01.2026

18:52

Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Информације о наводном нападу руских оружаних снага на украјински град Харков су нетачне, саопштило је руско Министарство одбране.

Из Министарства наводе да руске оружане снаге нису планирале нити вршиле било какве ракетне или ваздушне нападе унутар градских граница Харкова.

"Тврдње кијевског режима о наводном `руском нападу на Харков` имају за циљ да одврате међународну пажњу од бруталног терористичког напада који су украјинске оружане снаге извршиле на цивиле у насељу Хорли у Херсонској области током ноћи 1. јануара", наглашава се у саопштењу.

напад херсон

Свијет

У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа

Украјина

Русија

Харков

