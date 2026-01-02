Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

Извор:
Швајцарске власти су на конференцији за медије, које је почела нешто послије 15.15 часова, пружили нове информације о трагедији која се догодила током прославе Нове године у скијалишту Кран-Монтана. Међу најновијим подацима, у пожару је повријеђено четворо Срба.
Предсједник Државног савјета Матијас Рејнард се прво обратио ожалошћеним породицама. Извинио се због готово неподношљивог периода чекања и неизвесности.
"Наши тимови дају све од себе од почетка", нагласио је владин савјетник. Захвалио се осталим кантонима који су пружили помоћ. На примјер, Универзитетска болница у Лозани примила је више од 20 пацијената.
Рејнард је најавио да ће не само заставе у Берну, већ и швајцарске заставе свих амбасада широм свијета бити спуштене на пола копља. Државни савјет је такође изразио захвалност на међународној подршци.
"Солидарност дјелује", рекао је он.
Додао је да је Италија, на примјер, већ примила неке пацијенте. Неколико десетина жртава опекотина је већ пребачено или је у процесу пребацивања у иностранство.
Рејнард поново помиње бројку од "приближно 40 смртних случајева", тако да још увијек нема ажурирања о овом броју. Рејнард захваљује особљу болнице у Сиону. Многи запослени су прекинули своје одморе како би пружили подршку.
"Ове бројке су дубоко забрињавајуће", додаје он.
Он потврђује да је у пожару повријеђено најмање 119 људи, од којих је половина збринута у болници у Валеу.
Командант полиције Фредерик Жислер објашњава да кантонална полиција Валеа интензивно ради од катастрофе како би пронашла „легитимне одговоре“ на многа питања која су се појавила након пожара.
Он извјештава о 119 повријеђених. Њих 113 је већ формално идентификовано. 71 особа су Швајцарци, 14 Француза, 11 Италијана, 4 Срба, 1 БиХ, 1 Белгијанац, 1 Луксембуржанин, 1 Пољак и 1 Португалац. Националност 14 особа још није утврђена. Тренутно има 40 смртних случајева.
"Процес формалне идентификације се одвија пуном паром", каже Жислер.
Пожар је, чини се, кренуо од прскалица на боцама шампањца
Државни тужилац кантона Вале Беатрис Пилуд рекла је да тужилаштво интензивно ради на утврђивању околности ове трагедије.
"Према досадашњим сазнањима, пожар је вероватно кренуо од прскалица, односно бакљи, које су биле постављене на боце шампањца. Приближили су их плафону, након чега је дошло до такозваног фласховера и ватра се веома брзо проширила”, рекла је Пилуд.
Пилуд објашњава да је у истрагу укључено око 30 људи.
"Наш приоритет остаје идентификација покојника како би породице могле да започну процес туговања", каже Пилуд.
Главни инспектор Пјер-Антоан Ленжен такође говори о организацији процеса идентификације. Међу укљученима су и стоматолози.
"Затим морамо да вратимо исправна тијела породицама", каже Ленжен. У процес идентификације је укључено и око 30 људи. Поред зуба, ДНК и одјеће, прегледају се и предмети које су жртве носиле са собом. За сваку преминулу особу се саставља досије.
Да подсјетимо, пожар је избио 1. јануара око 1.30 сати док је велики број људи, поготово младих, славило дочек Нове године, преноси Телеграф.
