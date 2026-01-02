Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

02.01.2026
12:31
Коментари:0
Нови снимак из бара у швајцарском скијалишту Кран-Монтана приказује секунде прије него што се пожар разбуктао и однио најмање 47 живота.
На снимку, који кружи мрежама, види се ватра на плафону, како се шири све брже, док један од гостију покушава да је угаси.
Младић џемпером покушава да угаси ватру, док остали око њега снимају, прије него што настане паника, преноси Телеграф.
#CransMontanaFire: Tragedy strikes at Swiss ski resort! Fire at Le Constellation bar kills 40, injures 115+ during New Year's bash. Police rule out terrorism, investigation underway. Emergency services rush to scene. #SwitzerlandBlast #Switzerland pic.twitter.com/BWLirDV868— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) January 2, 2026
Упозоравамо да је снимак изузетно узнемирујући.
Подсјетимо, најмање 47 људи је погинуло, а 115 повријеђено када је око 1.30 сати избио пожар у бару у луксузном швајцарском скијалишту.
Сумња се да су пожар изазвале прскалице на флашама, али истрага ће открити званичан узрок, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
17
35
17
24
17
13
16
59
16
59
Тренутно на програму