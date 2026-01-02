Logo
Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

02.01.2026

12:31

Коментари:

0
Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској
Фото: Printscreen/X

Нови снимак из бара у швајцарском скијалишту Кран-Монтана приказује секунде прије него што се пожар разбуктао и однио најмање 47 живота.

На снимку, који кружи мрежама, види се ватра на плафону, како се шири све брже, док један од гостију покушава да је угаси.

Младић џемпером покушава да угаси ватру, док остали око њега снимају, прије него што настане паника, преноси Телеграф.

Упозоравамо да је снимак изузетно узнемирујући.

Подсјетимо, најмање 47 људи је погинуло, а 115 повријеђено када је око 1.30 сати избио пожар у бару у луксузном швајцарском скијалишту.

Сумња се да су пожар изазвале прскалице на флашама, али истрага ће открити званичан узрок, преноси Телеграф.

Швајцарска

пожар

