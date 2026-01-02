Орбан: Безбједна и мирна Мађарска је кључ стабилне будућности

02.01.2026
15:31
Коментари:0
Безбједна и мирна Мађарска је кључ стабилне будућности изјавио је данас мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је подијелио видео снимак у коме Данијел Шандор Ковач, градоначелник општине Геберјен и посланик у Скупштини жупаније Саболч-Сатмар-Берег, говоре о томе како се сада живи у безбједној и мирној Мађарској, преноси Мађар немзет.
Према ријечима градоначелника Геберјена, једна од најважнијих мјера националне владе била је антимиграциона политика и постављање граничне ограде, која гарантује миран свакодневни живот.
Данијел Шандор Ковач је говорећи о руско-украјинском рату, казао да мир може да се постигне брзо ако се мировној коалицији која се формира на глобалном нивоу да што већа тежина и ако лидери западноевропских земаља коначно схвате да мир може да се постигне само на тај начин.
Антиратни митинзи одржани су пред пуним салама на свим локацијама, што јасно показује да многи људи стају иза става за мир, наводи лист.
Врхунац догађаја био је појављивање Орбана, који је сваки пут давао детаљну процјену спољнополитичке и унутрашње политичке ситуације.
Најновије
Најчитаније
17
35
17
24
17
13
16
59
16
59
Тренутно на програму