Logo
Large banner

Орбан: Безбједна и мирна Мађарска је кључ стабилне будућности

02.01.2026

15:31

Коментари:

0
Орбан: Безбједна и мирна Мађарска је кључ стабилне будућности
Фото: Tanjug/AP

Безбједна и мирна Мађарска је кључ стабилне будућности изјавио је данас мађарски премијер Виктор Орбан.

Он је подијелио видео снимак у коме Данијел Шандор Ковач, градоначелник општине Геберјен и посланик у Скупштини жупаније Саболч-Сатмар-Берег, говоре о томе како се сада живи у безбједној и мирној Мађарској, преноси Мађар немзет.

Према ријечима градоначелника Геберјена, једна од најважнијих мјера националне владе била је антимиграциона политика и постављање граничне ограде, која гарантује миран свакодневни живот.

Данијел Шандор Ковач је говорећи о руско-украјинском рату, казао да мир може да се постигне брзо ако се мировној коалицији која се формира на глобалном нивоу да што већа тежина и ако лидери западноевропских земаља коначно схвате да мир може да се постигне само на тај начин.

Антиратни митинзи одржани су пред пуним салама на свим локацијама, што јасно показује да многи људи стају иза става за мир, наводи лист.

Врхунац догађаја био је појављивање Орбана, који је сваки пут давао детаљну процјену спољнополитичке и унутрашње политичке ситуације.

Подијели:

Тагови:

Мађарска

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Свијет

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

2 ч

0
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Свијет

Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

3 ч

0
Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Свијет

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

2 ч

0
Новинар Дарко Гавриловић

Друштво

Сахрањен новинар Дарко Гавриловић

2 ч

0

Више из рубрике

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Свијет

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

2 ч

0
Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Свијет

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

2 ч

0
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Свијет

Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

3 ч

0
Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

Свијет

Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner