Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

Десет гостију једног ресторана у Тимендорфер Штранду, у најсјевернијој њемачкој покрајини Шлесвиг-Холштајн, повријеђено је када, највјероватније, средство за чишћење сервирано као пиће.
Они су задобили опекотине у устима, од којих су неке веома озбиљне, од врло корозивне течности, преноси Шпигел.
Званичници истражују индикације да је алкохолно пиће можда замијењено средством за чишћење, а међу повријеђенима су три жене и седам мушкараца, старости између 31 и 84 године.
Како се наводи, девет особа је превезено у оближње болнице, а најмање једна особа тешко повријеђена.
