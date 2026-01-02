Logo
Large banner

Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

02.01.2026

13:53

Коментари:

0
Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

Десет гостију једног ресторана у Тимендорфер Штранду, у најсјевернијој њемачкој покрајини Шлесвиг-Холштајн, повријеђено је када, највјероватније, средство за чишћење сервирано као пиће.

Они су задобили опекотине у устима, од којих су неке веома озбиљне, од врло корозивне течности, преноси Шпигел.

Ауто пут путарина

Друштво

Нове цијене путарина ступају на снагу

Званичници истражују индикације да је алкохолно пиће можда замијењено средством за чишћење, а међу повријеђенима су три жене и седам мушкараца, старости између 31 и 84 године.

Како се наводи, девет особа је превезено у оближње болнице, а најмање једна особа тешко повријеђена.

Подијели:

Тагови:

otrovani

Њемачка

Dezinfekciono sredstvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тајланд Камбоџа

Свијет

Више од 100 погинулих у саобраћајкама током прославе Нове године

3 ч

0
Билборди са слоганом ''Живјеће огњиште'' широм Српске

Република Српска

Билборди са слоганом ''Живјеће огњиште'' широм Српске

4 ч

2
Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

Друштво

Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

4 ч

0
Анес Поробић је пјевач

Хроника

Тешко повријеђен у несрећи пјевач Звезда Гранда, критично након удеса код Градишке

4 ч

0

Више из рубрике

Тајланд Камбоџа

Свијет

Више од 100 погинулих у саобраћајкама током прославе Нове године

3 ч

0
Медведев: Финска ће платити за своју русофобију

Свијет

Медведев: Финска ће платити за своју русофобију

4 ч

0
Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

Свијет

Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

5 ч

0
Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

Свијет

Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner