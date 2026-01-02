Logo
Large banner

Медведев: Финска ће платити за своју русофобију

Извор:

СРНА

02.01.2026

13:10

Коментари:

0
Медведев: Финска ће платити за своју русофобију
Фото: Танјуг/АП

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев оштро је критиковао финског предсједника Александера Стуба због коментара о Русији у новогодишњем говору, истичући да Финска "мора да плати за своју гнусну русофобију и да то већ чини".

"Стуб говори, а грађани плаћају рачун. Неки тип по имену Стуб каже да су се односи Финске са Русијом заувијек промијенили. Слажем се. И ја се надам. Надам се да Русија никада неће поновити грешку бољшевика из 1917. године", написао је Медведев у објави на "Иксу".

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте

Фински предсједник је раније ове седмице изјавио да су се односи Хелсинкија са Москвом "трајно промијенили" од почетка руске специјалне војне операције у Украјини.

Он је, међутим, нагласио да Русија остаје "сусјед" Финске и да Европа жели да има "функционалне и мирне односе са Москвом", објављено је на веб-сајту "Баха".

"На крају крајева, све зависи од поступака Москве", рекао је Стуб.

Подијели:

Таг:

Дмитриј Медведев

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Свијет

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

2 д

0
Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

Свијет

Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

3 д

0
Медведев писао Додику: Српска поуздан партнер и пријатељ Русије, супротстављате се непријатељском притиску

Република Српска

Медведев писао Додику: Српска поуздан партнер и пријатељ Русије, супротстављате се непријатељском притиску

6 д

5
Медведев: Донбас и Крим руски региони

Свијет

Медведев: Донбас и Крим руски региони

1 седм

0

Више из рубрике

Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

Свијет

Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

5 ч

0
Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

Свијет

Број жртава у Кран-Монтани порастао на 47

5 ч

0
Ирански званичник оптужује САД и Израел за подстицање протеста у земљи

Свијет

Ирански званичник оптужује САД и Израел за подстицање протеста у земљи

6 ч

0
Демонстранти у Ирану носе слике убијеног генерала Касема Сулејманија

Свијет

Зашто демонстранти носе слике Касема Сулејманија?

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner