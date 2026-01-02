Медведев: Финска ће платити за своју русофобију

Извор:
СРНА
02.01.2026
13:10
Коментари:0
Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев оштро је критиковао финског предсједника Александера Стуба због коментара о Русији у новогодишњем говору, истичући да Финска "мора да плати за своју гнусну русофобију и да то већ чини".
"Стуб говори, а грађани плаћају рачун. Неки тип по имену Стуб каже да су се односи Финске са Русијом заувијек промијенили. Слажем се. И ја се надам. Надам се да Русија никада неће поновити грешку бољшевика из 1917. године", написао је Медведев у објави на "Иксу".
Свијет
Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте
Фински предсједник је раније ове седмице изјавио да су се односи Хелсинкија са Москвом "трајно промијенили" од почетка руске специјалне војне операције у Украјини.
Он је, међутим, нагласио да Русија остаје "сусјед" Финске и да Европа жели да има "функционалне и мирне односе са Москвом", објављено је на веб-сајту "Баха".
"На крају крајева, све зависи од поступака Москве", рекао је Стуб.
Свијет
2 д0
Свијет
3 д0
Република Српска
6 д5
Свијет
1 седм0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
24
17
13
16
59
16
59
Тренутно на програму