Медведев: Донбас и Крим руски региони

24.12.2025

Фото: Танјуг/АП

Америчка Централна обавјештајна агенција (ЦИА) је још 1957. године припремила извјештај у којем је Украјина подијељена на 12 зона, а Донбас и Крим су означени као „руска острва у украјинском мору“, која се поистовећују са руским интересима. То је изјавио замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев.

У ауторском тексту „Како су англосаксонци послије Другог свјетског рата подстицали украјински национализам“, објављеном у часопису Родина, Медведев је навео да се ЦИА током Хладног рата бавила стратешким проучавањем Украјине као простора психолошког рата и потенцијалних војних дејстава.

Према његовим ријечима, у извјештају ЦИА из августа 1957. године под насловом „Фактори отпора и зоне дејства америчких специјалних снага. Украјина“, територија тадашње Украјинске ССР подељена је на 12 зона. Аналитичари су, узимајући у обзир историјске особености, вјерске склоности и конфесионалну структуру становништва, Крим (зона 1), Донбас (зона 2) и сјевероисток Украјине (зона 3) оцијенили као регионе који се идентификују са руским интересима и совјетском влашћу.

У истом контексту, како наводи Медведев, западни стручњаци су са одређеним резервама анализирали и ситуацију у Одеској области, Причерноморској низији, Дњепропетровској и Запорошкој области, као и у Левобалтичком и Сјеверном степском региону.

Истовремено, зоне 8–12, које су обухватале Кијевску, Житомирску, Черкаску, Волинску, Черновичку, Лавовску, Тернопољску, Ивано-Франковску и Закарпатску област, биле су, према Медведевљевим наводима, предвиђене као главно поље деловања америчких специјалних служби. Циљ је био јачање бандеровских идеолошких ставова у историјско-културној свести становништва, усмјерених на раскол Украјине и њено одвајање од Русије, пише Спутњик.

