Детаљи експлозије у Москви: Све почело легитимацијом

Анадолија
24.12.2025
08:36
Руски истражни одбор данас је саопштио да су два полицајца погинула у експлозији приликом привођења сумњиве особе у Москви.
Према прелиминарној истрази, два саобраћајна полицајца примијетила су сумњиву особу у близини свог патролног аутомобила у улици Јелтскаја у уторак навече.
Експлозија у Москви, има погинулих
Када су му пришли ради привођења, експлозивна направа је детонирала, убивши двојицу полицајаца, као и осумњиченог.
Истражиоци и форензичари покренули су истрагу на мјесту догађаја, преноси "Анадолија".
