Детаљи експлозије у Москви: Све почело легитимацијом

Анадолија

24.12.2025

08:36

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Руски истражни одбор данас је саопштио да су два полицајца погинула у експлозији приликом привођења сумњиве особе у Москви.

Према прелиминарној истрази, два саобраћајна полицајца примијетила су сумњиву особу у близини свог патролног аутомобила у улици Јелтскаја у уторак навече.

Када су му пришли ради привођења, експлозивна направа је детонирала, убивши двојицу полицајаца, као и осумњиченог.

Истражиоци и форензичари покренули су истрагу на мјесту догађаја, преноси "Анадолија".

Москва

Експлозија

