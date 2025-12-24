Експлозија у Москви, има погинулих

Извор:
Три особе су погинуле у експлозији на југу Москве, саопштио је данас руски Истражни комитет.
Према наводима Истражног комитета, у експлозији су погинула два припадника саобраћајне полиције, као и једна особа која се налазила у њиховој близини, пренијела је РИА Новости.
Истражни органи покренули су кривични поступак и раде на утврђивању свих околности догађаја.
Најављено је спровођење више форензичких вјештачења, укључујући испитивање експлозивне направе.
Даље информације о узроцима и околностима експлозије за сада нису саопштене.
