Експлозија у Москви, има погинулих

Извор:

Танјуг

24.12.2025

07:23

Експлозија у Москви, има погинулих
Фото: pexels/Lubov Tandit

Три особе су погинуле у експлозији на југу Москве, саопштио је данас руски Истражни комитет.

Према наводима Истражног комитета, у експлозији су погинула два припадника саобраћајне полиције, као и једна особа која се налазила у њиховој близини, пренијела је РИА Новости.

Истражни органи покренули су кривични поступак и раде на утврђивању свих околности догађаја.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

Какво нас вријеме очекује за празнике?

Најављено је спровођење више форензичких вјештачења, укључујући испитивање експлозивне направе.

Даље информације о узроцима и околностима експлозије за сада нису саопштене.

