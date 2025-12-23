Logo
Large banner

Објављене шок фотографије Есптајна: Тренутак када је први пут покушао самоубиство

23.12.2025

20:13

Коментари:

0
Објављене шок фотографије Есптајна: Тренутак када је први пут покушао самоубиство

Узнемирујуће фотографије које приказују посљедице могућег покушаја самоубиства Џефрија Епстајна појавиле су се у најновијим досијеима које су данас објавили Специјално истражно одјељења Федералног бироа за затворе САД, тачније Metropolitan Correctional Center, Њујорк.

Међу њима су и фотографије младих девојака које позирају на креветима у дугим бијелим хаљинама, са белим капама на којима пише "Трампова принцеза".

Дјелимично редиговане фотографије не приказују ниједну познату личност, а идентитети оних који су на сликама су замагљени.

Поред фотографија, документи из Метрополитанског поправног центра у Њујорку, гдје је Епстајн био притворен, указују на "могући покушај самоубиства" у раним јутарњим сатима 23. јула 2019. године - шест мјесеци прије његове смрти 10. августа 2019. године.

Извјештај даје мало информација, али укључује фотографију Епстајна на којој изгледа ошамућено и рашчупано. На неколико слика је положен на леђа са затвореним очима.

Документи откривени у септембру открили су да је Епстајн рекао затворском особљу да га је његов цимер из ћелије Николас Тартаљоне, напао у ноћи 23. јула 2019. године, што је датум његовог "могућег покушаја самоубиства", наведено је у документима данас објављеним.

Фотографије су најновији документи које је објавило Министарство правде САД (ДОЈ) након што је Конгрес усвојио закон којим се налаже њихово пуштање на слободу.

До сада се у прикупљеним документима појавило неколико познатих лица, укључујући бившег предсједника Била Клинтона, Ендруа Маунтбатена-Виндзора и музичаре Мика Џегера и Мајкла Џексона.

А како је изгледао осуђени педофил када је, како се претпоставља, први пут покушао да изврши самоубиство, можете погледати овдје.

Подијели:

Тагови:

Džefri Epstajn

pokušaj samoubistva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Појавио се снимак наводног самоубиства Џефрија Епстина: Тврде да је лажан

4 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Ко је Нада - Епстајнова ''робиња из Југославије''

3 д

1
Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама

Свијет

Ова Епстајнова фотка је запалила Британију: Принц лежи на пет жена

3 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Ово је најјезивија фотографија Џефрија Епстајна

3 д

0

Више из рубрике

Мађарска: Ратни зајам ЕУ за Украјину само ће продужити рат, а никад неће бити отплаћен

Свијет

Мађарска: Ратни зајам ЕУ за Украјину само ће продужити рат, а никад неће бити отплаћен

1 ч

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Свијет

Азербејџанаџ који се забио у аутобуску станицу у Њемачкој можда душевно болестан

3 ч

0
Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

Свијет

Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Појавио се снимак наводног самоубиства Џефрија Епстина: Тврде да је лажан

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

07

За све оне који трпе неправду: Сутра је важан празник, овај обичај се мора испоштовати

21

02

Додик: Тужилаштва и судови у Српској раде против Републике, недјеловањем јачају Суд БиХ

20

47

Кушченко и Радивојевић за АТВ из Санкт Петербурга: ''Срца су нам испуњена''

20

47

Хоће ли бити обиљежавања Дана Републике Српске?

20

45

Додик о најављеним кандидатурама опозиције: Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner