Објављене шок фотографије Есптајна: Тренутак када је први пут покушао самоубиство

Узнемирујуће фотографије које приказују посљедице могућег покушаја самоубиства Џефрија Епстајна појавиле су се у најновијим досијеима које су данас објавили Специјално истражно одјељења Федералног бироа за затворе САД, тачније Metropolitan Correctional Center, Њујорк.
Међу њима су и фотографије младих девојака које позирају на креветима у дугим бијелим хаљинама, са белим капама на којима пише "Трампова принцеза".
Дјелимично редиговане фотографије не приказују ниједну познату личност, а идентитети оних који су на сликама су замагљени.
Поред фотографија, документи из Метрополитанског поправног центра у Њујорку, гдје је Епстајн био притворен, указују на "могући покушај самоубиства" у раним јутарњим сатима 23. јула 2019. године - шест мјесеци прије његове смрти 10. августа 2019. године.
Извјештај даје мало информација, али укључује фотографију Епстајна на којој изгледа ошамућено и рашчупано. На неколико слика је положен на леђа са затвореним очима.
All the eerie new photos in the latest Epstein files.
Документи откривени у септембру открили су да је Епстајн рекао затворском особљу да га је његов цимер из ћелије Николас Тартаљоне, напао у ноћи 23. јула 2019. године, што је датум његовог "могућег покушаја самоубиства", наведено је у документима данас објављеним.
Фотографије су најновији документи које је објавило Министарство правде САД (ДОЈ) након што је Конгрес усвојио закон којим се налаже њихово пуштање на слободу.
До сада се у прикупљеним документима појавило неколико познатих лица, укључујући бившег предсједника Била Клинтона, Ендруа Маунтбатена-Виндзора и музичаре Мика Џегера и Мајкла Џексона.
А како је изгледао осуђени педофил када је, како се претпоставља, први пут покушао да изврши самоубиство, можете погледати овдје.
