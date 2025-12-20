Ко је Нада - Епстајнова ''робиња из Југославије''

Извор:
Вечерњи.хр
20.12.2025
18:46
Коментари:1
Дјевојка коју је Џефри Епстајн као четрнаестогодишњакињу "довео из Југославије као своју сексуалну робињу" била је једна од његових блиских сексуалних сарадница.
Показује то анализа "Вечерњег листа" заснована на објављеним декласификованим документима из истрага о том покојном сексуалном преступнику и финансијеру из Њујорка, чије давно пријатељство с актуелним предсједником Доналдом Трампом и данас побуђује политичко интересовање у Сједињеним Државама и широм света.
Дјевојка по имену Надија Марчинкова, или Нада Марчинко, можда ипак у стварности није никаква "Југословенка", већ Словакиња, барем судећи по бројним медијским извјештајима о њој, њеној породици и њеном познанству са Џефријем Епстајном, о чему су поједини амерички и словачки медији писали годинама прије овог новог заплета у афери Епстајн.
Међутим, документи које је у петак увече објавило америчко Министарство правде показују да је малољетним ученицама на Флориди, које су довођене у Епстајнову кућу у Палм Бичу како би пружале услуге масаже и секса с Епстајном, Нада или Надија била представљана као дјевојка коју је "Епстајн купио од њене породице у Југославији", како једна жртва наводи у полицијском записнику са испитивања из октобра 2005. године.
"Епстајн се хвалио како ју је довео у Сједињене Државе да буде његова југословенска сексуална робиња", наводи се у наставку једног полицијског извјештаја, који је сада декласификован и који је "Вечерњи лист" пронашао међу хиљадама других докумената.
Where is Nadia Marcinko? — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) August 29, 2025
Epstein once bragged he “purchased” her as a young teen from her parents overseas, kept her as a sex slave and later used her to groom others.
She has been missing since early 2024 from NYC.
She vanished right after the Epstein files were unsealed.… pic.twitter.com/Q8bvbPvFTT
Нада Марчинкова рођена је 21. фебруара 1985. године, а опис ње као Џефријеве сексуалне робиње коју је Епстајн купио или довео из Југославије понавља се и у свједочењу полицијског детектива Џоа Рекареја пред судском поротом на Флориди у јулу 2006. године.
Тај свједок је навео да је Нада била у Сједињеним Државама на манекенској визи, која јој је дозвољавала да ради као модел. Нигдје се у полицијским и судским документима о Епстајну не помиње да је Нада можда заправо Словакиња, како се према каснијим медијским извјештајима увјерљиво показало.
Свједокиња која је током полицијског испитивања помињала Наду као Епстајнову југословенску сексуалну робињу имала је и сексуалне односе утроје са Џефријем и Надом у Епстајновој кући, у којој је Нада Марчинкова имала и пријављено боравиште у Сједињеним Државама.
Та дјевојка је са 16 година почела да долази у Епстајнову кућу како би обављала масаже, током којих је он мастурбирао и користио вибратор на њеном тијелу, а под притиском полицијског испитивања признала је да је у периоду од око двије године обавила на стотине таквих масажа, углавном викендом, јер је током радне недјеље похађала школу.
У правилу је добијала 200 долара по једној сексуалној масажи, а Епстајн би том износу додавао још по 200 долара ако би имао посебне сексуалне захтјеве, као што је једном приликом био његов захтјев да се дјевојка упусти у орални секс са Надом, коју је позвао да им се придружи у соби са масажним столом и на кревету.
Дјевојка је у полицији свједочила, што је детектив поновио и пред судском поротом, да Епстајн углавном није био заинтересован за пенетрацију, што је она објаснила тиме да је он "имао деформисан пенис".
Игре утроје су се временом претвориле у игре са сексуалним "играчкама" у рукама и другим дијеловима тијела Наде и неименоване дјевојке, док је Епстајн мастурбирао посматрајући. Са сваком новом "играчком", укључујући и вјештачке "страп-он" пенисе, дјевојка је добијала додатни новчани износ.
У једном случају, након сексуалног односа који је имала са Надом на масажном столу, Епстајн ју је положио потрбушке на масажни сто, притискао јој главу и пенетрирао својим пенисом у њену вагину.
Према записнику полицијског испитивања, она је повикала "не" и он је престао. Рекла му је да не жели да је пенетрира, а Епстајн се извинио и касније јој исплатио хиљаду долара. Нешто касније дао јој је на коришћење аутомобил "Доџ Неон".
У једном документу из јуна 2023. године, који се односи на форензичку анализу банковних рачуна Џефрија Епстајна и његових сарадника обухваћених истрагом, форензичар наводи да је анализирао и 69 рачуна у банци ЈП Морган.
Иако је у том документу име редиговано, описује се особа "коју је, према документима ЈП Моргана о дубинској анализи, Епстајн наводно купио са 14 година од њених родитеља у Југославији".
Очигледно се и у том случају мисли на Наду Марчинкову, која је у том документу рангирана као број два међу Епстајновим сарадницима, одмах иза Гислејн Максвел, бивше дјевојке Џефрија Епстајна која му је подводила бројне сексуалне жртве и која и данас због тога служи затворску казну.
Џефри Епстајн пронађен је објешен 10. августа 2019. године у затворској ћелији у Њујорку, гдје је чекао друго суђење по знатно озбиљнијим оптужбама, годинама након што је прво суђење на Флориди окончано нагодбом у којој је признао да је сексуални преступник, али без потпуног разоткривања размјера његовог злогласног понашања.
И након његове смрти, Епстајнови сексуални преступи и круг људи који је у њима потенцијално учествовао остали су предмет великог јавног интересовања.
Амерички новинар Мајкл Волф, аутор четири књиге о Доналду Трампу, објавио је аудио-снимке разговора које је 2017. године водио с Епстајном о Трампу, из којих произлази да су Епстајн и Трамп у једном периоду били најбољи пријатељи који су дијелили много тога, укључујући и барем једну дјевојку са којом су се, према Волфовим ријечима у љетном интервјуу за "Вечерњи лист", забављали у исто вријеме.
Демократе у Представничком дому америчког Конгреса спроводиле су сопствене истраге о повезаности Епстајна и предсједника Трампа, у оквиру којих су прије мјесец дана објавиле хиљаде мејлова из Епстајнове заоставштине. У једном од њих Епстајн пише да је Трамп "знао за дјевојке", док у другом стоји да је Трамп много пута посјетио Епстајнову кућу, али никада није добио масажу.
Под притиском тих мејлова и истражних активности демократских конгресмена, предсједник Трамп је покушавао да скрене пажњу јавности са својих давних пријатељских веза с Епстајном на подједнако блиске односе које је Епстајн имао са бившим предсједником Билом Клинтоном и другим истакнутим припадницима Демократске странке.
Међутим, амерички законодавци су средином новембра огромном већином усвојили закон којим се Министарство правде обавезује да објави све документе из истрага повезаних са Епстајном.
Објављивање тих докумената почело је у петак увече, а међу њима се налазе и горенаведени документи о Епстајновој "југословенској сексуалној робињи" која му је помагала у подвођењу жртава.
Међу објављеним материјалима су и фотографије Била Клинтона током дружења с Епстајном и разним женама, а на једној од фотографија види се како Клинтон лежи заваљен у кади поред женске особе чије је име затамњено приликом декласификације материјала.
