Запамтите ова 4 датума у јануару: Доносе неизмјерну срећу

Извор:

АТВ

20.12.2025

18:21

Колико пута сте у нову годину ушли пуни наде, а већ средином мјесеца осјетили како вам ентузијазам сплашњава под притиском свакодневних обавеза?

Тајна успјеха често није само у труду, већ у правом тајмингу. Универзум има свој ритам – а када ускладите своје кораке с њим, чуда постају дио свакодневице.

Јануар није само мјесец нових почетака на папиру; он је енергетски портал који поставља темеље за наредних дванаест мјесеци. Заборавите празне новогодишње резолуције и усмјерите пажњу на четири кључна дана који доносе талас позитивне енергије и прилика које не треба пропустити.

4. јануар – Дан храбрости

Ово је дан када енергија Марса буди унутрашњу снагу.

Ако сте одлагали важан разговор, пословну понуду или почетак дијете, сада је прави тренутак.

Препреке које су вас раније плашиле дјелују мање, а самопоуздање је на врхунцу.

11. јануар – Магија манифестације

Нумеролошки снажан дан 1/11 доноси јасну енергију за креирање будућности.

Запишите своје циљеве у садашњем времену, као да су већ остварени.

Универзум је данас посебно отворен за ваше жеље.

20. јануар – Љубавни преокрет

Сунце улази у Водолију и доноси свјежину у односе.

Ако сте у вези, разбијте рутину; ако сте слободни, излазак на овај дан може донијети сусрет који мијења живот.

Отворите се необичним људима и неочекиваним ситуацијама.

25. јануар – Пун Мјесец и финансијски благослов

Пун Мјесец освјетљава поље финансија.

Идеално је вријеме за затварање дугова, планирање буџета и ослобађање од лоших навика у трошењу.

Овај дан прави простор за ново обиље које долази, пише "Нај Жена".

