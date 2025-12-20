Троје страних туриста заглављено на ски лифту на Дурмитору након несреће

Извор:
Танјуг
20.12.2025
18:17
Након несреће на жичари на Дурмитору у којој је раније данас погинуо један страни држављанин, а други повријеђен, троје људи остало је заглављено у корпама ски лифта.
Црногорско тужилаштво онемогућава укључивање ски лифта док је увиђај у току, јавља Радио-телевизија Црне Горе (РТЦГ).
Двије корпе са страним туристима заглављене су на неприступачном терену, а спасиоци и особље скијалишта покушавају да им доставе ћебад.
Раније данас једна особа је погинула, а једна је тешко повријеђена у несрећи која се догодила на жичари на Савином куку на Дурмитору, када су страни туристи испали из корпе ски-лифта, пренијела је РТЦГ.
Према првим информацијама, до несреће је дошло на другом, стрмијем дијелу жичаре, а настрадао је мушкарац, док је повријеђена жена била свјесна и комуникативна и одмах јој је указана медицинска помоћ.
На лицу мјеста налазе се полиција и спасилачке екипе, које обављају увиђај, док се утврђују околности под којима је дошло до трагедије.
Према незваничним подацима, сумња се на квар на жичари број два, која води ка Савином куку, након чега је корпа у којој су се налазили туристи почела да клизи уназад.
Како се наводи, корпа је потом проклизала и ударила у другу.
Жичара на којој се догодила несрећа стара је око 35 година и, према доступним информацијама, недостаје јој један стуб, наводи РТЦГ
