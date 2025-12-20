Logo
Large banner

Троје страних туриста заглављено на ски лифту на Дурмитору након несреће

Извор:

Танјуг

20.12.2025

18:17

Коментари:

0
Троје страних туриста заглављено на ски лифту на Дурмитору након несреће
Фото: Горска служба спасавања, Дурмитор

Након несреће на жичари на Дурмитору у којој је раније данас погинуо један страни држављанин, а други повријеђен, троје људи остало је заглављено у корпама ски лифта.

Црногорско тужилаштво онемогућава укључивање ски лифта док је увиђај у току, јавља Радио-телевизија Црне Горе (РТЦГ).

Двије корпе са страним туристима заглављене су на неприступачном терену, а спасиоци и особље скијалишта покушавају да им доставе ћебад.

Раније данас једна особа је погинула, а једна је тешко повријеђена у несрећи која се догодила на жичари на Савином куку на Дурмитору, када су страни туристи испали из корпе ски-лифта, пренијела је РТЦГ.

Према првим информацијама, до несреће је дошло на другом, стрмијем дијелу жичаре, а настрадао је мушкарац, док је повријеђена жена била свјесна и комуникативна и одмах јој је указана медицинска помоћ.

На лицу мјеста налазе се полиција и спасилачке екипе, које обављају увиђај, док се утврђују околности под којима је дошло до трагедије.

Цеца Ражнатовић

Сцена

Испливао Цецин снимак из периода кад је имала 16 година

Према незваничним подацима, сумња се на квар на жичари број два, која води ка Савином куку, након чега је корпа у којој су се налазили туристи почела да клизи уназад.

Како се наводи, корпа је потом проклизала и ударила у другу.

Жичара на којој се догодила несрећа стара је око 35 година и, према доступним информацијама, недостаје јој један стуб, наводи РТЦГ

Подијели:

Тагови:

nesreća

žičara

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цеца Ражнатовић

Сцена

Испливао Цецин снимак из периода кад је имала 16 година

2 ч

0
Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

Бања Лука

Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

2 ч

3
Трамп допутовао на Флориду

Свијет

Трамп допутовао на Флориду

2 ч

0
спасилачки пас Киа

Друштво

Спасилачки пас Киа постала лиценцирани потражни пас

2 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац озбиљно повријеђен због цигарете

Регион

Мушкарац озбиљно повријеђен због цигарете

4 ч

0
Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

Регион

Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

5 ч

0
Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

Регион

Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

5 ч

0
Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

Регион

Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

50

Вjештачка јелка ће бити попут природне: Трик дизајнера запалио мреже

20

35

Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

20

25

Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

20

23

Централне вијести, 20.12.2025.

20

17

Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner