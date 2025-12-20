Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

Извор:
Дневник.хр
20.12.2025
15:40
Коментари:0
Међимурска полиција ухапсила је 28-годишњака због сумње да је 8. јула ове године на рибњаку у Малој Суботици у вечерњим сатима ватреним оружјем убио 33-годишњег мушкарца.
Тијело жртве било је пронађено код рибњака, а полиција је након истраге потврдила да је осумњичени извео изузетно бруталан злочин.
"Током изузетно захтјевног и сложеног криминалистичког истраживања, на основу налога Жупанијског суда у Вараждину, обављене су више претрага особа, возила и породица на подручју Малe Суботице", саопштила је Полицијска управа међимурска.
Хроника
Брчак оптужен да је изгризао бившу партнерку
Према информацијама, хладнокрвни убица је прво брутално претукао жртву, а затим је довео до рибњака где је извршио ликвидацију. Тијело је сакрио у високу траву како би га прикрио од пролазника.
Како су раније писали медији, жртва је на мјесто злочина била намамљена договореним састанком са убицом.
"Убица га је прво брутално претукао, довео до језера и онда га ликвидирао", додао је Микић.
Осумњичени 28-годишњак ухапшен је данас у јутарњим сатима, а против њега ће бити поднијета кривична пријава надлежном државном тужилаштву. У законском року биће предат на даљи притвор, пише Дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму