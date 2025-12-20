Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

Извор:
20.12.2025
Једна особа је погинула, а једна је тешко повријеђена у несрећи која се данас догодила на жичари на Савином куку на Дурмитору, када су страни туристи испали из корпе ски-лифта, потврђено је за Радио-телевизију Црне Горе (РТЦГ).
Према првим информацијама, до несреће је дошло на другом, стрмијем дијелу жичаре, а настрадао је мушкарац, док је повређена жена била свесна и комуникативна и одмах јој је указана медицинска помоћ.
На лицу мјеста налазе се полиција и спасилачке екипе, које обављају увиђај, док се утврђују околности под којима је дошло до трагедије.
Према незваничним подацима, сумња се на квар на жичари број два, која води ка Савином куку, након чега је корпа у којој су се налазили туристи почела да клизи уназад.
Како се наводи, корпа је потом проклизала и ударила у другу.
Жичара на којој се догодила несрећа стара је око 35 година и, према доступним информацијама, недостаје јој један стуб, наводи РТЦГ.
