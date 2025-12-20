Logo
Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

Извор:

РТЦГ

20.12.2025

15:18

Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

Једна особа је погинула, а једна је тешко повријеђена у несрећи која се данас догодила на жичари на Савином куку на Дурмитору, када су страни туристи испали из корпе ски-лифта, потврђено је за Радио-телевизију Црне Горе (РТЦГ).

Према првим информацијама, до несреће је дошло на другом, стрмијем дијелу жичаре, а настрадао је мушкарац, док је повређена жена била свесна и комуникативна и одмах јој је указана медицинска помоћ.

На лицу мјеста налазе се полиција и спасилачке екипе, које обављају увиђај, док се утврђују околности под којима је дошло до трагедије.

Регион

Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

Према незваничним подацима, сумња се на квар на жичари број два, која води ка Савином куку, након чега је корпа у којој су се налазили туристи почела да клизи уназад.

Како се наводи, корпа је потом проклизала и ударила у другу.

Жичара на којој се догодила несрећа стара је око 35 година и, према доступним информацијама, недостаје јој један стуб, наводи РТЦГ.

