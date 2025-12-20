Logo
Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

Извор:

АТВ

20.12.2025

15:12

Коментари:

4
Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника
Фото: ATV

Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске Зоран Стевановић оштро је одговорио градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу на његове раније изнесене критике, казавши да је сарма на његовом столу кориснија од манипулација и празних обећања ријалити градоначелника.

"Данас, на крсну славу, сарма на мом столу кориснија је од празних обећања и манипулација које поједини свакодневно сервирају грађанима", поручио је Стевановић.

Он је истакао да, док неки "броје залогаје ради лајкова на друштвеним мрежама", он ради на конкретним пројектима који су од значаја за грађане Бањалуке.

Драшко Станивуковић

Република Српска

Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

"Ја ћу да се побринем да градска инфраструктура напредује од кружног тока код Ауди центра, преко моста у Чесми, до сваке саобраћајнице која стоји недовршена због нерада и неспособности ријалити градоначелника", навео је Стевановић.

Према његовим ријечима, приоритети градоначелника Бањалуке и даље су аплаузи, лајкови и снимци, док су град и конкретни пројекти превелик "залогај за средњошколца на челу Града".

Коментари (4)
