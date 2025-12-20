Logo
Лопови украли Наполеонов златни прстен

Извор:

СРНА

20.12.2025

15:02

Лопови украли Наполеонов златни прстен
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Два пљачкаша украла су неколико драгоцјених предмета из музеја "Посљедња команда Наполеоновог штабног мјеста" у белгијском граду Женап, а међу њима и златни прстен са пет дијаманата који је припадао Наполеону Бонапарти.

Пљачка се догодила у белгијској провинцији Валона. Пљачкаши су насилно ушли у музеј кроз разбијени прозор и уништили неколико витрина.

Наполеонов златни прстен је 18-каратни и има пет дијаманата.

Илон Маск-05092025

Свијет

Маску уважена жалба

Овај прстен Наполеон је носио током бјекства након битке код Ватерлоа 18. јуна 1815. године, преноси белгијски телевизијски канал ВРТ.

Лопови су такође однијели и неколико златних и сребрених новчића из времена Наполеона.

